Pnlegge in Cantina, Caprarica il 19 a San Simone

PORDENONE – È il volto italiano più familiare da Londra: storico corrispondente RAI dalla capitale britannica, Antonio Caprarica è un profondo conoscitore della monarchia britannica, delle sue dinamiche e soprattutto della sua evoluzione nel nostro tempo. Per questo il suo ultimo saggio, Carlo III.

Il destino della corona, pubblicato per Sperling & Kupfer (pagg. 336, euro 19,90) a ridosso dell’incoronazione del sovrano lo scorso maggio, ha saputo illuminare un volto diverso di Prince Charles. salito alfine al trono con la donna che ha sempre voluto come sua regina.

Intorno al futuro del suo regno e della dinastia reale britannica Caprarica si soffermerà mercoledì 19 luglio, nella Cantina San Simone a Rondover di Porcia dalle 20.30, in dialogo con lo scrittore Alberto Garlini, nell’ambito della prima edizione di “Pordenonelegge in cantina”, la rassegna estiva di incontri con l’autore che nasce dalla collaborazione fra Fondazione Pordenonelegge.it e il Consorzio Prosecco Doc. Tre serate con grandi protagonisti in altrettante eno-locations rappresentative del territorio.

Situata nel cuore della DOC Prosecco e nel comprensorio occidentale della DOC Friuli Grave, la Cantina San Simone a Rondover di Porcia è un’azienda fondata dalla famiglia Brisotto, impegnata da quattro generazioni nel mestiere di vignaiolo e da sempre attenta alla cura dei particolari, dalla vigna alla bottiglia. Protagonista della serata di mercoledì sarà dunque uno dei più acuti osservatori della società inglese, oltre che della dinastia Windsor: Antonio Caprarica ci racconterà l’«erede dei record», il sovrano che ha dimostrato la sua lungimiranza sui temi dell’ambiente, l’attenzione ai più deboli.

Secondo Caprarica, sarà un Re più famigliare e accogliente, verso i suoi sudditi, di quanto non sia stata sua madre, la Regina Elisabetta II. Gentiluomo d’altri tempi, “nato con 200 anni di ritardo”, Carlo, racconta Caprarica, si lascia toccare ed abbracciare quando si trova nella folla.

Alla sua incoronazione Carlo III ha invitato un migliaio di rappresentanti dal mondo del terziario, del volontariato e dei servizi pubblici: un’apertura al mondo del Terzo Settore, che fa onore ad un Re attento al sociale e all’ambiente, quale Carlo vuol essere.

Al termine della conversazione, un brindisi conviviale nel segno del Prosecco DOC e in particolare con il Prosecco Doc Brut Nature Millesimato 2022 “Perlae Zero”: perché la cultura intreccia da sempre il suo percorso con l’amore per il territorio, l’antica sapienza di far bene le cose e l’allegria dello scambio libero di pensieri e opinioni.

L’incontro è proposto a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti. È suggerita la prenotazione iscrivendosi sul sito pordenonelegge.it (cliccando alla voce mypnlegge). Info: Tel. 0434.1573100, [email protected].