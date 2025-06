Ponte Rosso, intesa strategica per sostenibilità e competitività industriale

PORDENONE – Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso (370 imprese associate) ha avviato una collaborazione strutturata con AcegasApsAmga, Livenza Tagliamento Acque, Ambiente Servizi e Confindustria Alto Adriatico per sviluppare progetti condivisi nei settori dell’energia, del ciclo idrico, della gestione ambientale e dell’economia circolare.

L’iniziativa, sottoscritta stamane, 16 giugno, in CAA e ritenuta strategica dalle parti , si inserisce nel quadro del Piano Industriale 2025–2027, risponde agli obiettivi del Green Deal europeo e della Tassonomia UE e, infine, punta a rafforzare l’attrattività del sistema produttivo locale e a promuovere un modello industriale orientato alla sostenibilità. Il Consorzio, che gestisce direttamente l’area industriale del Ponte Rosso, quella Nord di Spilimbergo e l’area artigianale Ex Eridania, consolida così il proprio ruolo di cabina di regia territoriale per lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi alle imprese. L’intesa prevede tra l’altro la creazione di un Tavolo di Coordinamento incaricato di individuare gli interventi prioritari, definire il supporto operativo delle società coinvolte e contribuire alla definizione di nuove progettualità per il triennio 2026–2028.

Secondo Michelangelo Agrusti, Presidente di CAA, «l’obiettivo è costruire sinergie concrete e durature nei settori dell’energia, del ciclo idrico, della gestione ambientale e dell’economia circolare. Conosciamo bene, singolarmente, i protagonisti di questa iniziativa, tra di loro si è già instaurato un dialogo solido che ha permesso in tempi rapidi di giungere alla definizione del “Protocollo Ponte Rosso”. Un’intesa che prende il nome dall’area nella quale sono insediate tutte le aziende coinvolte e dove, ad esempio, LTA eroga servizi idrici fondamentali. Abbiamo quindi deciso – ha detto Agrusti – di mettere a sistema ciò che già esiste in questo territorio strategico, creando un asse di collaborazione all’interno della nostra associazione che non si limita a unire sigle o categorie, ma integra anche servizi essenziali. È un ulteriore passo avanti in un processo che non è solo organizzativo, ma culturale e industriale. Questo è solo l’inizio di un percorso che potrà portare anche a forme di integrazione societaria, reso possibile dalla fiducia reciproca tra le persone coinvolte e dalla volontà comune di essere protagonisti. Il risultato finale di questo lavoro – ha concluso il Presidente di Confindustria Alto Adriatico – sarà un beneficio concreto per i cittadini: ciò che oggi presentiamo è, in fondo, solo la cornice di un quadro molto più ampio».

«Le parti – si legge infatti nel documento – mirano a costruire un ecosistema imprenditoriale avanzato, fondato su collaborazione pubblico-privato, innovazione tecnologica e attenzione agli impatti ambientali. Il percorso avviato punta a rafforzare la competitività dell’area produttiva, attrarre nuovi investimenti e offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale». L’accordo, è disposto ancora nel documento, potrà essere esteso ad altri soggetti interessati, previa condivisione e approvazione delle parti già firmatarie.

Per il Presidente del Consorzio industriale Ponte Rosso Tagliamento, Sergio Barel «l’accordo è un passaggio fondamentale per il futuro del nostro territorio e del sistema produttivo che vi opera. La collaborazione con partner industriali e istituzionali del calibro di AcegasApsAmga, LTA, Ambiente Servizi e Confindustria Alto Adriatico ci permette di elevare ulteriormente e rafforzare in modo concreto i servizi alle imprese, potenziando in particolare la capacità di attrarre investimenti e personale qualificato, promuovendo l’innovazione e la transizione ecologica e digitale, in ottica di simbiosi industriale. Lo sguardo – ha detto ancora – è rivolto alla programmazione 2026–2028, in cui puntiamo a costruire un ecosistema industriale avanzato, sostenibile e competitivo, in cui l’efficienza energetica, l’economia circolare e la digitalizzazione siano leve strategiche per lo sviluppo».

Aggiunge Roberto Gasparetto, Presidente di AcegasApsAmga che «la sottoscrizione dell’accordo di oggi rappresenta un segno evidente di come le partnership siano importanti ed insostituibili strumenti di generazione di valore. Il Consorzio, AcegasApsAmga, LTA e Ambiente e Servizi, associate a Confindustria Alto Adriatico, hanno infatti individuato nella collaborazione il modello più appropriato per affrontare le impegnative sfide dello sviluppo in questa stagione di grandi transizioni. AcegasApsAmga porterà il proprio contributo di know-how ed esperienza multiutility per l’attuazione del piano industriale del Consorzio, integrando la propria azione con quella degli altri Partner specialisti nei settori idrico ed ambiente, arricchendo, così, la propria esperienza con questa innovativa forma di cooperazione incentivata e guidata – conclude – da Confindustria Alto Adriatico».

Secondo il Presidente di Ambiente Servizi, Renato Mascherin «l’azienda è orgogliosa di contribuire a questo progetto condiviso, che valorizza l’integrazione tra servizi ambientali, innovazione e sviluppo industriale. La collaborazione con il Consorzio Ponte Rosso Tagliamento e gli altri partner nasce da una visione comune: accompagnare le imprese in un percorso di crescita sostenibile, supportandole nella gestione dei rifiuti, nella promozione dell’economia circolare e nel miglioramento dell’impronta ambientale. Riteniamo – ha detto ancora – che questo progetto rappresenti una garanzia per tutta la comunità perché consente di costruire una rete di imprese pubbliche che operano in settori strategici come ambiente, energia, acqua e gas. Una rete capace di condividere competenze, know-how e risorse, per migliorare l’efficienza dei servizi offerti agli utenti, mantenendo al contempo tariffe competitive e sostenibili».

Per Andrea Vignaduzzo, Presidente LTA, «l’accordo di programma siglato rappresenta un’importante opportunità per consolidare sinergie operative tra partners di sistema, una visione innovativa che genera ricadute concrete, costruttive e vantaggiose nel nostro territorio. Esprimiamo piena soddisfazione per un’intesa che rafforza la cooperazione tra Società e che guarda al bene collettivo e allo sviluppo sostenibile».