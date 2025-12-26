Pordenone Acustica Festival dal 27 al 29 dicembre

PORDENONE – Il programma di “Natale a Pordenone” continua con un appuntamento musicale da non perdere: il Pordenone ACUSTICA Festival, tre eventi gratuiti dedicati alla chitarra, alla narrazione e al mondo della musica unplugged che animeranno l’ex Convento di San Francesco dal 27 al 29 dicembre.

Un’iniziativa promossa dal Comune di Pordenone e organizzata dall’Istituto Musica Pedemontana e dall’Associazione APN, che offre alla cittadinanza l’opportunità di vivere la magia della musica acustica in uno dei luoghi più suggestivi della città, con ingresso completamente gratuito.

IL PROGRAMMA

Venerdì 27 dicembre, ore 21:00

LA CHITARRA VOCE DELL’ANIMA

Due interpreti d’eccezione per una serata dedicata alle sei corde: Alessandro Minci e Giovanni Pelosi dai Pink Floyd ai Beatles.

Minci, chitarrista e compositore, presenta il suo progetto internazionale, conducendo il pubblico in un viaggio musicale tra melodia, introspezione ed emozione pura. Con la sua chitarra classica, Minci crea un linguaggio personale che fonde tecnica, sensibilità e ricerca timbrica, spaziando dal fingerstyle contemporaneo alla tradizione mediterranea, dal lirismo del jazz alle atmosfere evocative orientali.

In programma composizioni originali e reinterpretazioni di artisti iconici come Pink Floyd, Sting, Sakamoto, Pino Daniele e Pat Metheny. Pelosi, una delle colonne portanti del fingerstyle italiano, ha perfezionato la sua tecnica con Giovanni Unterberger e Stefan Grossman. Autore del libro “Beatles per chitarra fingerpicking” (Berben), ha condiviso il palco con leggende come John Renbourn e Duck Baker. I suoi arrangiamenti magistrali trasformano le canzoni dei Beatles, di Battisti e di molti altri in paesaggi sonori per chitarra sola.

Sabato 28 dicembre, ore 18:00

AD OCCHI CHIUSI. INCONTRO IMMERSIVO CON MICHELE STEFANUTO E ALBERTO GAFFURI

Un’esperienza unica che condurrà il pubblico in molti luoghi diversi: attraverso l’esclusione della vista mediante maschere per gli occhi, i partecipanti vivranno circa un’ora e dieci di emozione pura: un viaggio interiore che si configura spontaneamente in maniera soggettiva, evocando stati di benessere attraverso l’ascolto di una storia musicata. Un esperimento sensoriale ideato da Michele Stefanuto (autore e divulgatore) e Alberto Gaffuri (ingegnere del suono).

Domenica 29 dicembre, ore 21:00

TRA LE MIE ONDE. CON SERGIO MUÑIZ E IL TRIO UNISONO

Il noto attore e musicista Sergio Muñiz, accompagnato dal Trio Unisono, racconta il suo mare interiore in un intenso intreccio di concerto e narrazione. Esperienze, aneddoti e pensieri si mescolano con il mare come filo conduttore, creando più domande che risposte. Un viaggio attraverso le onde della vita interiore che tocca le corde più profonde dell’animo umano.

Tutti gli eventi si terranno presso l’ex Convento di San Francesco di Pordenone e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il festival è organizzato dal Comune di Pordenone in collaborazione con l’Istituto Musica Pedemontana e l’Associazione APN.