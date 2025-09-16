18.2 C
Pordenone
martedì , 16 Settembre 2025
Pordenone: apre il 17 settembre Lafarmacia.BADANAI

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Lafarmacia. si espande a Pordenone con l’apertura di Lafarmacia.BADANAI in via Piazza Risorgimento, 27. Il nuovo presidio sanitario, rinnovato secondo il format del network, sarà inaugurato il 17 settembre alle ore 17:30 con una inaugurazione aperta al pubblico.

Al taglio del nastro prenderanno parte: Alessandro Basso, Sindaco di Pordenone; Emilio Badanai Scalzotto, Assessore alle politiche per le farmacie di Pordenone; Guglielmina Cucci, Assessore alla Salute di Pordenone e Cristina Amirante, Assessore alle infrastrutture e territorio di Regione Friuli Venezia-Giulia.

La nuova farmacia, parte del network Lafarmacia., si propone come presidio di prossimità per la salute della comunità offrendo consulenze specialistiche e attenzione costante alle esigenze dei clienti e pazienti.

La farmacia sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30.

Per informazioni:
0434 520219
[email protected]

Tutte le informazioni sui servizi disponibili presso Lafarmacia.BADANAI sono visionabili al sito: https://www.lafarmacia.it/trova-farmacia/badanai-pordenone

