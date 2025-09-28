Pordenone ArtAndFood 2025: verso la “Capitale italiana della cultura 2027”

PORDENONE – La sesta edizione di ArtAndFood, dal 3 al 5 ottobre, é il festival che celebra la qualità del Friuli Occidentale un connubio virtuoso tra arte, cultura ed eccellenze enogastronomiche nell’anno della proclamazione a Capitale italiana della cultura 2027 in un raffinato palcoscenico. Appuntamento nato nel 2019 su idea dell’Assessore al Turismo del Comune di Pordenone realizzato da Concentro grazie ad un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di anno in anno si è consolidato con un format riconoscibile. Nel 2023 l’accordo tra il Comune di Pordenone e Concentro a cui hanno aderito Camera di Commercio, Montagnaleader ed alcuni Comuni, Consorzio Pordenone Turismo, Associazione Sviluppo & Territorio, Confcommercio, Confartigianato, Confindustria, Confcooperative e Efasce sancisce la rete.

Il tema centrale è la fermentazione agroalimentare, una scelta legata all’identità e alla storia produttiva del territorio, protagonisti assoluti i prodotti tipici. Le proposte saranno accompagnate da narrazioni e degustazioni guidate curate da esperti del gusto, sommelier, produttori e chef del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il prodotto, la filiera, la storia e le mani che lo realizzano. Il festival si realizza grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e la collaborazione di Efasce – Pordenonesi nel Mondo, Sviluppo e Territorio, Montagna Leader, the Great Distretto, i Comuni del Friuli Occidentale e moltissime altre realtà.

Al San Francesco con CircaCibum – attorno al cibo, Fermenti di cultura, cultura in fermento. Un viaggio culturale e sensoriale tra storie, ricette e assaggi di prodotti fermentati a cura di Montagna Leader GAL Friuli Occidentale e l’Accademia Italiana della Cucina, nell’ambito del progetto finanziato dal programma Interreg Italia Austria 2021-2027. Sabato 4 e domenica 5 ottobre alle 10.45 e alle 16.00 degustazioni a tema tra aneddoti, racconti, tradizioni e profumi del territorio. L’evento proposto dimostra come il tema del cibo, dell’agricoltura e della filiera agroalimentare possano essere elementi di progetti finanziati da fondi europei e come le partnership internazionali sono fondamentali per garantire uno sviluppo sostenibile. Una folta delegazione di turisti austriaci sarà presente per confermare i rapporti internazionali.

Domenica 5 ottobre la Loggia del Comune di Pordenone ospiterà attività rivolte ai più giovani, con un ricco programma di laboratori la cui ideazione e regia sono a cura del Palazzo del Fumetto. L’iniziativa coniuga creatività, manualità e narrazione attraverso il linguaggio del fumetto, valorizzando al contempo il ruolo del museo come luogo di innovazione culturale e partecipazione attiva. In mattinata, dalle ore 10.30 alle 12.00, due laboratori in parallelo: Pane, fumetto e creatività, con Mara Prizzon, per bambini dai 6 ai 10 anni, unisce disegno e manualità in un’attività originale e coinvolgente e Chi è? Quali sono i suoi poteri (o i suoi guai) in cucina?, con Luca Tonin per ragazzi dai 11 ai 16 anni, dedicato alla creazione di personaggi a fumetti legati al tema della cucina. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.00, due appuntamenti: Stampa botanica, con Elisa Bortolotto, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, intreccia natura e creatività attraverso l’utilizzo di materiali naturali ed Il mio eroe ha il profumo del manga!, con Riccardo Pasqual per ragazzi dagli 11 ai 16 anni, dedicato all’ideazione di un protagonista a fumetti ispirato alla cultura gastronomica orientale. Parallelamente sarà possibile vivere un’esperienza immersiva in realtà virtuale per scoprire le sale del Museo del Palazzo del Fumetto, rafforzando così il legame tra attività laboratoriale e valorizzazione del patrimonio museale. I laboratori sono gratuiti, a numero chiuso e accessibili su prenotazione.

In Piazza della Motta troverà spazio la tradizionale Vetrina delle Eccellenze, grazie alla collaborazione delle imprese del territorio. L’obiettivo è chiaro: sostenere e promuovere il comparto agroalimentare locale, rafforzare la rete tra istituzioni, imprese e cittadini, e creare un momento di alta visibilità per tutto il territorio e per tutte le eccellenze. Il programma prevede convegni tematici, incontri con i produttori, workshop esperienziali e momenti formativi, pensati per un pubblico appassionato con al centro la cultura del cibo, riflessioni sull’alimentazione sostenibile, l’innovazione in agricoltura e la riscoperta delle tradizioni contadine. Erpac – Go25! presenterà l’eccellenza dei musei regionali.

L’iniziativa “IO SONO FVG – Sapori di ……. Friuli Venezia Giulia On Tour” della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, Despar Nord e PromoTurismoFVG prevede show-cooking con lo chef Federico Mariutti, che utilizzerà materie prime fornite dalle aziende locali marchiate “IoSonoFvg”. Gli ospiti potranno degustare piatti preparati, sperimentando direttamente la qualità e l’autenticità dei prodotti regionali. I produttori locali partecipando attivamente alle degustazioni. Questa interazione permetterà ai produttori di raccontare la storia delle loro aziende e delle produzioni, creando un collegamento autentico e diretto con i consumatori. Degustazione sabato e domenica alle 11.30, 14.30 e 17.00 su prenotazione.

Al Convento di San Francesco sabato 4 ottobre alle ore 18.30 il Concerto FACETO FACE della Tomat Band e domenica alle 20.30 concerto di chiusura del festival con “La brillantezza del suono italiano e del virtuosismo paganiniano si unisce alle languide atmosfere della musica latina” dell’ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI. Musiche di: Vivaldi, Paganini, Piazzolla, Ponce.

ArtAndFood 2025 si svolgerà in concomitanza di importanti mostre come “INGE MORATH. Le mie storie”, ICONS OF ART “, “IL SEGNO DI MAGNUS: da Alan Ford a Tex”, “DENTRO E FUORI DALL’ACQUA” – L’ambiente di marea dell’Alto Adriatico e con le Giornate del Cinema Muto, evento internazionale che da anni richiama a Pordenone cultori da tutto il mondo. La coincidenza arricchisce l’offerta culturale e turistica della città, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza completa. Una formula vincente che punta su un turismo esperienziale, di qualità, capace di coinvolgere tutti i sensi e di restituire valore al patrimonio del territorio. ArtAndFood è infatti anche un progetto di marketing territoriale e di orgoglio identitario, dove il cibo non è solo nutrimento ma anche racconto, storia e visione per il futuro.

Per tre giorni, Pordenone si confermerà capitale del gusto e della cultura, nell’anno della proclamazione a Capitale italiana della cultura 2027, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire – e assaporare – l’eccellenza friulana in una cornice di rara eleganza e autenticità. Sono previsti eventi ed iniziative interessanti in data successiva a San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena.