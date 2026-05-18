Rosanna Polesello ved. Zanini

di anni 74
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Ne danno il triste annuncio i figli Walter ed Elena, la suocera Marta,
il genero Massimo, la nuora Martina, i nipoti Gaia, Lorenzo e Maya,
i fratelli Antonio e Renato, le cognate, il cognato,
i nipoti ed i parenti tutti.
Savorgnano di San Vito al Tagliamento, 15 maggio 2026
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I funerali avranno luogo martedì 19 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Savorgnano. La cara salma
giungerà dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento e dopo
il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Lunedì 18 c.m. alle ore 18.00 in chiesa a Savorgnano
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Rosanna.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale
dell’Hospice di San Vito per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it