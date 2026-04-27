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Pordenone non si ferma più: terza vittoria di fila e vetta a un passo

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il momento è di quelli che possono cambiare una stagione. Il Pordenone continua a correre, vince ancora davanti al proprio pubblico e ora sente il profumo della vetta come non accadeva da tempo.

In un campionato di Eccellenza sempre più combattuto, i neroverdi infilano la terza vittoria consecutiva e accorciano ulteriormente le distanze, trasformando quello che sembrava un inseguimento difficile in una corsa apertissima. L’entusiasmo cresce, così come la consapevolezza: il sogno della Serie D, giornata dopo giornata, sta diventando qualcosa di tremendamente concreto.

Al Bottecchia basta un gol per piegare la Pro Gorizia, ma è una rete pesante, di quelle che valgono più dei tre punti. A decidere la sfida è Del Savio, che nel primo tempo sfrutta al meglio l’assist di Toso e firma il vantaggio che poi risulterà decisivo.

La gara, però, non è stata priva di rischi. Nella ripresa la Pro Gorizia prova a reagire e va vicina al pareggio con Dembele, trovando però sulla propria strada ancora Toso: il suo intervento sulla linea si rivela provvidenziale e mantiene intatto il vantaggio dei ramarri.

Il triplice fischio certifica un’altra vittoria fondamentale, anche alla luce dei risultati dagli altri campi. La capolista UFM cade infatti a Muggia, riaprendo completamente i giochi nelle zone alte della classifica.

Ora la situazione è più incerta che mai:
UFM guida con 63 punti, mentre LME e Pordenone inseguono appaiate a quota 62. Un solo punto separa i neroverdi dalla vetta, rendendo il finale di stagione incandescente.

All’orizzonte c’è già il prossimo impegno: domenica 3 maggio il Pordenone sarà di scena sul terreno del Rive D’Arcano Flaibano, in una trasferta che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni della squadra. La corsa è lanciata, e adesso fermarsi sembra davvero l’ultima opzione.

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