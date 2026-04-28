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Pordenone per Gaza: incontro pubblico e solidarietà attiva

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Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

PORDENONE — Mercoledì 29 aprile alle ore 20:45, presso la Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica di Pordenone, si terrà un incontro pubblico di Alleanza Verdi e Sinistra per salutare Massimo, militante di Sinistra Italiana in partenza con la Global Sumud Flotilla, missione internazionale di solidarietà diretta verso Gaza.

«Non possiamo restare in silenzio di fronte a quello che avviene ogni giorno a Gaza e in tutta la Palestina– dichiara Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana –. Di fronte all’occupazione illegale e all’espansione delle colonie, il nostro impegno deve tradursi in azione concreta. La partecipazione di un nostro iscritto alla Flotilla è un gesto di coerenza e responsabilità».

«Questo incontro – aggiunge Michele Ciol, segretario del circolo di Pordenone – è un momento di mobilitazione e consapevolezza: denunciare l’occupazione e le violazioni del diritto internazionale, ma anche costruire solidarietà concreta per chi sceglie di esporsi in prima persona».

Nel corso della serata sarà possibile ascoltare la testimonianza diretta del militante di Sinistra Italiana in partenza e un contributo del deputato di AVS Marco Grimaldi.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Ingresso libero.

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