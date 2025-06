PordenoneEduca: la città cresce insieme ai suoi ragazzi

PORDENONE – Nel 2027 Pordenone sarà Città della Cultura e c’è già una iniziativa che merita attenzione: PordenoneEduca, progetto selezionato dalla Fondazione “Con i Bambini” e promosso dalla Fondazione OSF (nota come Villaggio del Fanciullo), che da quasi ottant’anni è un punto di riferimento per l’educazione nel territorio.

L’obiettivo? Supportare i ragazzi in difficoltà tra gli 11 ed i 16 anni: chi rischia di abbandonare la scuola, chi si sente ai margini, chi ha bisogno di trovare la propria strada.

Il progetto coinvolge ben 18 realtà del territorio tra scuole, enti pubblici, associazioni culturali e sportive, cooperative e volontariato. Tra i partner citiamo: PAFF! (fumetto); Astro (teatro); Polinote (musica); Libertas (canoa); Cooperativa FAI, IC Rorai-Cappuccini; IC Torre; IC Roveredo in Piano; ISIS Mattiussi-Pertini; AsFo e Comune di Pordenone; Associazione Modo (accompagnamento assistito con gli animali); Arcobaleno (sostegno alla genitorialità).

In questi giorni la Fondazione OSF ha ospitato un incontro con tutti i soggetti coinvolti e l’ente finanziatore, per fare il punto sul lavoro svolto in questi primi mesi di attività. I risultati? entusiasmanti.

Le scuole secondarie di primo grado hanno selezionato degli studenti non in base ai voti, ma alla relazione con i compagni e con l’ambiente scolastico. I ragazzi e le ragazze coinvolti hanno poi scelto liberamente un’attività da seguire (teatro, musica, canoa, fumetto, natura): accompagnati con passione sono usciti dal loro guscio!

Tutto il partenariato qui coinvolto è stato quindi molto efficiente ed entusiasta, portando questa iniziativa ad un bel successo, riconosciuto anche dalla funzionaria della Fondazione “Con i Bambini”, venuta specificatamente da Roma per monitorare questo progetto, che ha dichiarato: “sono rimasta colpita dall’organizzazione del lavoro e degli spazi trovata in questa Fondazione, non facilmente riscontrabile in altre realtà”.

Nota di colore: durante l’incontro i ragazzi di un recente progetto sociale FOSF, “Pane e non solo”, hanno offerto degli ottimi biscottini di loro produzione.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.