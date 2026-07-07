Pordenonelegge 2026 presentato a Milano

PORDENONE – Oltre 650 voci internazionali della letteratura, della poesia e del pensiero, per raccontare il tempo cruciale in cui si dibatte il mondo: cinque giorni e 350 eventi in 50 sedi della città e del Friuli Venezia Giulia. Fra i grandi protagonisti internazionali: Michel Houellebecq, che porterà a pordenonelegge la sua Opera Omnia poetica; Peter Sloterdijk che rifletterà su Trump, Eshkol Nevo vincitore del Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo; Julija Naval’naja, sull’eredità spirituale e politica del marito Aleksej Naval’nyj; lo scrittore statunitense Premio Pulitzer Andrew Sean Greer, in arrivo con un romanzo inedito; Thomas Schlesser, scrittore bestseller e autore dell’anno in Francia 2025; Leïla Slimani, l’autrice franco-marocchina che racconta memoria, esilio, identità e libertà come ferite da riaprire per rinascere; Nelio Biedermann, con la saga familiare paragonata ai Buddenbrook del XXI secolo;

La narrativa italiana a pordenonelegge con centinaia di protagonisti: fra gli altri Stefania Auci, Andrea Vitali, Erri De Luca, Ilaria Tuti, Eraldo Affinati, Mauro Covacich, Mauro Corona, Stefania Andreoli, Francesca Giannone, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Matteo Bussola, Walter Siti, Daria Bignardi, Concita De Gregorio, Romana Petri, Dario Ferrari, Viola Ardone, Serena Bortone, Enrico Galiano, Andrea Maggi e le trame gialle di Alessandro Robecchi, Antonio Manzini, Giancarlo De Cataldo, Daniele Mencarelli, Piergiorgio Pulixi, Cristina Cassar Scalia, Maurizio de Giovanni, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, Massimo Carlotto, Andrea Pennacchi, Gianni Riotta.

E i grandi dialoghi incroceranno anche Tullio Avoledo e Fabiano Massimi, Serena Cappellozza e Bruno Gambarotta, Francesco Musolino e Carlo Calabrò, Andrea Vianello e Luigi Nacci, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, Andrea Segrè e Davide Rondoni, Marco Balzano e Piergiorgio Nicolazzini.

Nuovi spazi per accogliere grandi protagonisti: si apre quest’anno al festival la Dissensio Arena, approdo di libertà per le voci soffocate e perseguitate nel mondo: ospiterà fra gli altri lo scrittore iraniano-olandese Kader Abdolah, la regista e scrittrice afghana Zainab Entezar, la poetessa e attivista iraniana Bita Malakuti, la scrittrice algerina Amal Bouchareb, l’autrice ucraina Yaryna Grusha, lo scrittore curdo Burhan Sönmez, lo scrittore e reporter cinese Liao Yiwu. E torna l’Arena Europa, riferimento identitario di pordenonelegge che suggellerà la sua 27^ edizione nel cuore dell’Europa, a Praga, dal 20 al 22 ottobre. Intorno alla “geopolitica dell’Europa” si confronteranno anche Michele Ainis, Giovanni Brizzi, Pier Ferdinando Casini, Claudio Cerasa, Tommaso Cerno, Massimiliano Coccia, Gianni Cuperlo, Giorgio Dell’Arti, Federico Fubini, Carlo Galli, Giuseppe Lupo, Carlo Panella, Vittorio Emanuele Parsi, Antonio Polito.

Di straordinario spessore gli incontri dedicati al nostro tempo: al festival anche Francesco Costa, Massimo Gramellini, Stefano Nazzi, Mario Calabresi, Matteo Lancini, Antonio Caprarica, Oscar Farinetti, Alain Gachet, Maria Latella, Vittorino Andreoli, Massimo Franco, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, Marco Damilano, Francesca Barra, Eugenio Giannetta, Riccardo Staglianò, Giulio Sapelli, Carlo Verdelli, Luigi e Anna Ballerini, Alberto Pellai e Barbara Tamborini, Marino Niola, Barbara Nappini, Chiara Pavan, Giada Messetti, Toni Capuozzo.

Pordenonelegge Poesia è la più grande “agorà” nazionale sul fare poetico in Italia: anche quest’anno con grandi ospiti internazionali come Michel Houellebecq, Carol Ann Duffy, Bita Malakuti, Kathleen Jamie, Choi Dongho e Kim Kooseul. E con un panorama ampio e significativo della poesia italiana contemporanea: dalla cinquina finalista del Premio Strega Poesia (Carmen Gallo, Federico Italiano, Isabella Leardini, Fabrizio Lombardo e Vincenzo Ostuni) a Patrizia Valduga vincitrice della 6^ edizione del Premio Saba Poesia, a Matteo Bianchi, Franco Buffoni, Ivan Crico, Stefano Dal Bianco, Vincenzo Della Mea, Laura Pugno, Davide Rondoni.

Alla storia, alla scienza e alla filosofia è dedicato un percorso portante del festival: fra i protagonisti Massimo Recalcati, Paolo Crepet, Aldo Cazzullo, Antonio Forcellino, Giorgio Ieranò, Guido Crainz, Marcello Flores, Andrea Moro, Silvio Garattini, Guido Tonelli, Massimo Temporelli. E l’Intelligenza Artificiale torna protagonista a pordenonelegge con uno spazio di incontri: interverranno anche Maurizio Ferraris, Nello Cristianini, Vittorio Gallese e Mario Desiati, Giuseppe Antonelli, Stefano Quintarelli, Luca De Biase, Luca Taddio e Simone Regazzoni.

A pordenonelegge lo spettacolo diventa Parole in scena, l’arte e il fumetto si intrecciano alla lettura e alla scrittura: ci saranno Luca Carboni per ridisegnare la geografia intima della sua vita musicale, Laura Morante, Ascanio Celestini, Arianna Porcelli Safonov, Aldo Grasso, Davide Toffolo e Giulio D’Antona, Giuseppe Ghigi, Antonio Caiazza, Marcello Balestra, I Papu, Claudia Contin Arlecchino.