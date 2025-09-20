Pordenonelegge, il 21 gran finale con anteprima scrittore ucraino Nikitin

PORDENONE – Per il gran finale della 26^ edizione di pordenonelegge, domenica 21 oltre 80 incontri, più di 250 protagonisti. Tra le grandi anteprime internazionali con gli occhi puntati sull’’uscio della storia’, nel segno del romanzo strettamente legato al tempo che viviamo.

Arriva, con un visto speciale, lo scrittore ucraino Oleksii (Aleksej) Nikitin e presenta Di fronte al fuoco (Voland): la saga familiare dedicata alla figura leggendaria del campione di pugilato ebreo-ucraino Il’ja Gol’dinov – e alle sue vicissitudini dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Una storia vera, ricostruita sulla base di documenti dei servizi segreti ucraini desecretati dopo il 2011, ambientata in un paese da sempre crocevia di culture e di etnie, oggi al centro del conflitto che sconvolge l’Europa e il mondo (ore 12, Auditorium Istituto Vendramini, con Laura Pagliara). È l’intensa storia di due madri e di un bambino che fuggono dall’Ucraina appena invasa, al centro del nuovo romanzo di Viola Ardone Tanta ancora Vita, in uscita per Einaudi Stile Libero il 23 settembre. Un canto a tre voci capace di scardinare la solitudine e ricomporre la speranza (ore 15 Capitol, intervistata da Alberto Garlini, co-curatore del festival).

Tra le voci più importanti del dibattito internazionale legato al nostro tempo, domani lo storico e accademico russo Alexander Etkind, autore del recentissimo La Russia contro la modernità (Bollati Boringhieri) in dialogo con la giornalista e traduttrice Anna Zafesova (ore 15.30 Spazio Gabelli) e alle 17 Confindustria Alto Adriatico l’incontro con l’autrice ucraina Elena Kostioukovitch che racconterà Kyiv. Una fortezza sopra l’abisso (La nave di Teseo). Da Pierluigi Battista una storia importante: Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana (La nave di Teseo), racconta l’amaro paradosso di un professore ebreo, cacciato come ebreo durante il fascismo e accusato di complicità con il fascismo da un tribunale antifascista (ore 19, Auditorium della Regione).

Altre prime internazionali, arrivano la scrittrice francese Julia Deck e il suo Ann d’Inghilterra (Adelphi), una storia che racconta il secolo scorso scandito da romanzo, film e canzoni (ore 15, Ridotto del Teatro Verdi); il romanziere spagnolo Agustín Martínez sfoglia La cacciatrice di eredità (Salani), un ritratto di coppia dalle vite avventurose (ore 18.30, Confindustria Alto Adriatico) e l’autore irlandese William Wall arriva con L’albero della libertà (Aboca), splendido romanzo generazionale (ore 10.30, Confindustria Alto Adriatico). Laboratorio Pordenone è il titolo del libro che si presenta in anteprima a pordenonelegge 2025, in uscita per le Edizioni Italo Svevo: un saggio scritto da Giuseppe Lupo, quale vincitore del Premio FVG Il racconto dei luoghi e del tempo promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con Fondazione Pordenonelegge.it. Appuntamento in occasione della cerimonia di premiazione, ore 15.30, Auditorium della Regione. Pagina dopo pagina, dagli anni Cinquanta ad oggi, Laboratorio Pordenone evidenzia lo stretto rapporto fra cultura e impresa che ha caratterizzato l’evoluzione, ed è tuttora tratto portante della città che si appresta ad essere Capitale Italiana della Cultura.

E ancora, ore 17.30 Spazio IZC Costruzioni Largo San Giorgio Felicia Kingsley racconta Scandalo a Hollywood (Newton and Compton) insieme a Enrico Galliano. Altre prime presentazioni nazionali: torna Marianna Corona: Rifugi per un tempo sospeso, pubblicato da Rizzoli Illustrati, in 31 brevi racconti non sequenziali intreccia la vita dell’autrice con la natura montana, specchio di emozioni e ricordi (ore 19 PalaFumetto, con Mauro Corona); Elogio della vita ordinaria, di Filippo La Porta, edito Il Saggiatore: un cammino controcorrente, un inno alla vita ordinaria, un invito a sottrarsi all’obbligo della straordinarietà (ore 18, Auditorium Largo San Giorgio); Con Tutto il mio folle amore, pubblicato da Garzanti, Francesco Carofiglio regala una grande storia di coraggio, amicizia e amore, sullo sfondo di Radio Bari e della sua voce di speranza e resistenza, negli anni del secondo conflitto mondiale (ore 15.30 Confindustria Alto Adriatico); L’insalvabile, il nuovo romanzo di Fulvio Ervas edito Marsilio, protagonista una straordinaria investigatrice tra Mestre e Venezia (ore 17, Ridotto del Teatro Verdi, in dialogo con Tullio Avoledo) e un’epica fuga dalla casa di riposo è protagonista dell’ultimo lavoro di Andrea Kerbaker Casa dolce casa (Guanda) che l’autore presenta, intervistato dal direttore artistico Gian Mario Villalta, ore 11 Palazzo della Camera di Commercio.

Nell’ambito del cartellone pordenonelegge junior, Ci sono volte (Lapis), di Luigina del Gobbo. Un albo poetico e spiritoso, che celebra l’amicizia, il cambiamento e la bellezza delle piccole cose (ore 15, Biblioteca Civica). L’Arena Europa è il palcoscenico privilegiato per storici, economisti, giuristi, giornalisti, politici che entrano nelle pieghe del ‘caso’ Italia, del suo ruolo europeo e globale: domani ore 15.30, Arena Europa, Claudio Martelli con un focus sul socialismo nel futuro dell’era digitale; Giulio Tremonti analizza quali sfide future attendono L’Occidente e L’Europa (ore 11, Arena Europa); Pierluigi Franco parla del destino dell’Unione Europea tra crisi e rilanci (ore 10, Arena Europa); sulle conseguenze culturali delle migrazione, l’incontro con Stefano Allievi (ore 12, Auditorium della Regione); Antonio Carioti delinea quale sia l’identità profonda della destra italiana attuale (ore 19, Palazzo della Camera di Commercio) e Giuseppe Ferraro pone la questione dell’appropriatezza della pena nel sistema giudiziario italiano (ore 15, Auditorium Largo San Giorgio). E con Alberto Melloni, incontriamo la storia del conclave fino all’ultima elezione di Papa Leone XVI (ore 21, Duomo Concattedrale San Marco). E ancora, Antonio Manzini, Telmo Pievani (in collegamento), Giuseppe Remuzzi, Matteo Lancini, Enzo Amendola, Alessia Gazzola, Elisabetta Moro, Marino Niola, Francesca Cadel, Vittorio Lingiardi, Laura Pugno, Fabio Genovesi, Marzio G.Mian, Cristina Cassar Scalia, Graziella Chiarcossi, Annalisa Cuzzocrea, Antonio Caprarica, Raffaele Nigro, Alessandro Piperno, Concita De Gregorio, Antonio Galdo, Sandro Carniel, Tullio Avoledo, Carlo Calabrò, Andrea Segrè, Marcello Barison e Alberto Casadei, Vera Gheno, Alessandra Selmi.

Fittissimo il programma di pordenonelegge Poesia che ha ormai ‘casa’ nella Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris: alle 11.30, la curatrice Marijana Mare Sutič presenterà l’antologia Poeti croati, con opere di Irena Skopljak Barić e Damir Šodan (presenti all’incontro), Ivan Herceg, Davor Šalat e Ana Brnardić.

L’incontro è in collaborazione con il festival Stih u Regij di Zagabria, organizzato dall’HDP (Associazione degli scrittori croati). Alle 17.30 all’Auditorium della Regione, Vivian Lamarque – in dialogo con Roberto Galaverni – presenterà E intanto la vita? Poesie per Lei, Dottore indagando il proprio grande trauma, e nel frattempo sfidando, con le sue domande apparentemente ingenue, il sapere e la professione dei suoi interlocutori. Ultimo appuntamento per il format “Societry. La società raccontata con la poesia” che approfondisce le interconnessioni tra Intelligenza Artificiale e Poesia, dedicato alla costruzione di ricordi (Vittorio Lingiardi e Laura Pugno, ore 12.30, Libreria della Poesia), con il focus sempre puntato sul rapporto uomo/macchina, per metterne in luce rischi e potenzialità.La collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti di Venezia e pordenonelegge ripropone un felice incontro tra poesia e grafica: ore 10:30 all’Auditorium Largo San Giorgio, Roberto Galaverni, Isabella Leardini, Giovanni Turria e Riccardo Caldura saranno protagonisti dell’incontro È ancora possibile la poesia. Poetry Nobel Lectures 1975-2025. E sempre domani, ore 18.00 in Sala Modotti al CinemaZero verrà proiettato Nel tuo occhio, un omaggio a Carlo Michelstaedter, filosofo goriziano noto per “La persuasione e la rettorica” del regista Massimiliano Finazzer Flory.

Alla Capitale Europea della Cultura dislocata fra Slovenia e Italia, fra Nova Gorica e Gorizia, sarà invece dedicato l’evento finale della 26^ edizione, il Concerto per l’Europa – Omaggio a GO! 2025: ore 20 al Teatro Verdi: sul palco, diretti da Pinchas Steinberg e accompagnati dalle voci di Ana Maria Labin, Deniz Uzun, Antonino Siragusa e Gezim Myshketa, troveremo insieme l’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e l’Orchestra e Coro del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor, preparati da Paolo Longo. La Festa di pordenonelegge aprirà idealmente il perimetro del Teatro, aprendo un’agorà musicale “pubblica” nella grande Piazza XX Settembre, con 400 sedute a disposizione degli spettatori per assistere al Concerto, proiettato in presa diretta sulla facciata del Verdi. Emblematico il programma, con la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che include quell’Inno alla gioia diventato da decenni l’Inno ufficiale europeo. In direzione di Pordenone 2027 Capitale Italiana della Cultura.

La 26^ edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà, è come sempre promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it, presieduta da Michelangelo Agrusti, ed è a cura di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet, per il coordinamento della direttrice della Fondazione Michela Zin.