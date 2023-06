Presentata 50^ Pordenone Pedala del 3 settembre

PORDENONE – In sala consiliare è stata presentata la 50° edizione della Pordenone Pedala, la storica cicloturistica ideata dal compianto Demetrio Moras.

Domenica 3 settembre un percorso ad anello di 39 km abbraccerà tutto il territorio del pordenonese, iniziando e concludendosi nel comune di Pordenone.

Dopo la partenza da largo Demetrio Moras in piazza Risorgimento, la carovana ciclistica transiterà per i comuni di Cordenons, Roveredo in Piano, Fontanafredda, Porcia -dove ci sarà una sosta con un rinfresco e una festa di accoglienza- Palse, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone e Azzano Decimo, per concludersi al parco Galvani con la pastasciutta offerta dalla Brigata Ariete e la consegna di premi e riconoscimenti.

«Pordenone pedala – commenta il sindaco Alessandro Ciriani – rappresenta una delle manifestazioni cicloturistiche più amate dai pordenonesi e degli abitanti del territorio circostante.

Un’iniziativa che consente di apprezzare gli scorci più nascosti e suggestivi del nostro territorio e che spesso trascuriamo per la frenesia quotidiana. Questa manifestazione è anche e soprattutto un appuntamento “di famiglia”, entrato nella tradizione e nell’affetto dei pordenonesi come occasione di aggregazione e convivialità.

Grazie agli organizzatori, ai volontari, a quanti spendono sogni, energie e aspettative nel realizzare questo grande evento sociale, che è insito nell’identità stessa della città. Grazie in particolare al presidente Luigi Tomadini, che ha ereditato il testimone da Demetrio Moras e lo rappresenta in cuore e tenacia, simbolo lui stesso di quella Pordenone operosa che coniugava e coniuga grande prospettiva imprenditoriale, dinamismo associativo e fermento culturale».

Molte le novità e grandi i festeggiamenti in questo 50esimo anno dalla prima Pordenone Pedala. Innanzitutto un nuovo logo, realizzato da Emma Di Tondo della classe 4a Grafica e Comunicazione dell’Istituto Carniello di Brugnera, a cui va il ringraziamento di tutto il folto gruppo che l’ha vestito cucito sulle maglie rosse.

La Brigata Ariete accompagnerà con la sua fanfara la carovana alla partenza e tornerà all’arrivo al parco Galvani, dove i partecipanti saranno accolti da musica, un video su uno schermo gigante, coppe per i bambini ed i gruppi.

Apre il 22 agosto la tradizionale casetta per le iscrizioni in piazzetta Cavour, disponibile fino al 3 settembre, e dal 22 agosto al 3 settembre i negozi di Pordenone partecipano alla 50esima edizione esibendo una mostra delle passate edizioni nelle loro vetrine.

Un’edizione speciale che avrà anche la sua “sigla”, una canzone realizzata da Marco Anzovino e Francesco Tizianel con la collaborazione di una quindicina di ragazzi che con entusiasmo e creatività hanno espresso il loro affetto per la biciletta, mezzo di locomozione principe in età adolescenziale.

Anche I Papu parteciperanno alla festa con uno spettacolo in piazza XX Settembre il 30 agosto.

«Un grande lavoro di una grande squadra –si entusiasma l’assessore allo Sport Walter De Bortoli-, che in questi anni ha creato un collante di aspirazioni e sogni, una rete che ha riunito l’ex provincia di Pordenone in un unico territorio ancora vivo e presente» e ha ringraziato il presidente Luigi Tomadini e i tanti volontari che con impegno e passione portano avanti questa manifestazione, riflettendo l’operosità delle genti che abitano il nostro territorio.