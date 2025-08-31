Presentata la nuova maglia del Pordenone Calcio: tradizione e identità neroverde

PORDENONE – Sabato 30 agosto nel punto vendita Sportler di Pordenone in Viale Aquileia, si è svolta la presentazione ufficiale delle nuove maglie del Pordenone Calcio per la stagione sportiva 2025/26.

Alla presenza di tanti tifosi, appassionati e famiglie, la società neroverde ha svelato le due divise – realizzate in collaborazione con lo sponsor tecnico Erreà – che accompagneranno la squadra nel campionato di Eccellenza. Maglie dal forte richiamo all’identità “ramarra”, unendo tradizione e innovazione in un simbolo che rappresenta non solo i giocatori in campo, ma anche la passione e l’orgoglio della città.

Le nuove divise portano con sé anche un segno speciale: il logo di Pordenone Capitale della Cultura 2027, che accompagnerà i neroverdi in questa stagione come messaggio di orgoglio e promozione della città.

Il Sindaco di Pordenone ha dichiarato:

“Stasera sento di essere, per una volta, un po’ anche io capitano insieme a voi. Non sono un fuoriclasse in campo, ma condivido con orgoglio questo nuovo inizio di stagione. Il Pordenone Calcio è un patrimonio della città, un simbolo che ci rende orgogliosi e che unisce sport, cultura e comunità. Oggi siamo qui non solo per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla squadra, ma per ribadire che crediamo fortemente in questo percorso. Guardiamo con ambizione e fiducia ai traguardi che questa società potrà raggiungere, sempre portando in alto il nome di Pordenone. Viva il Pordenone Calcio, viva questa nuova stagione e viva la nostra città che con ‘Pordenone 2027’ porta con sé sogni e ambizioni da condividere con tutta Italia.”

L’assessore allo Sport, Elena Ceolin, ha aggiunto:

“Queste maglie raccontano una storia che si rinnova. Lo sport a Pordenone è energia, passione e identità, e il Pordenone Calcio ne è una delle espressioni più autentiche. Saremo al fianco della squadra in ogni passo di questa stagione, che vogliamo vivere insieme alla città.”

L’assessore alla Cultura, Alberto Parigi, ha sottolineato:

“Il legame tra calcio e cultura è forte perché entrambi sanno unire le persone. Il logo di Pordenone Capitale della Cultura 2027 sulla maglia è un messaggio che parla di orgoglio, di appartenenza e di futuro: la cultura e lo sport camminano insieme, raccontando la nostra comunità.”

Un ricordo commosso è stato rivolto a Riccardo Piva, storico capitano e cuore neroverde, che ha indossato la maglia del Pordenone per ben 277 volte, lasciando un segno indelebile nella memoria sportiva della città.

Le nuove divise faranno il loro debutto ufficiale domenica 7 settembre, allo stadio “Bottecchia”, nella prima partita di campionato contro la Forum Julii.