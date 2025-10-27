Presentazione nuovo Consiglio Ail Pordenone

PORDENONE – In occasione delle mensili serate di Corso di Formazione per Volontari coordinate e preparate dalla Dott.ssa Psicologa Arianna Pezzuto c’è stato il momento ufficiale della presentazione del nuovo Consiglio di AI Pordenone.
foto, da sinistra Iris Cescon, il rieletto Presidente Aristide Colombera, Anna Fedora , Ivan Marangon,Stefano Fornasiere, Francesca Sacilotto, Anna Maria Sacilotto, Laura Lot, Simone Presotto, Michela Paronuzzi Ticco e non in foto Angelica Zamarian.
Stefano Boscariol