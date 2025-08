Puliamo i quartieri, ultimo appuntamento estivo in via Beata Domicilla

PORDENONE – Anche questo sabato i volontari di Puliamo i quartieri non si sono lasciati scoraggiare dal maltempo e si sono ritrovati alle ore 9 in via Beata Domicilla per ripulire l’area dai rifiuti abbandonati.

Un gruppo numeroso quello che si è visto oggi in azione nel quartiere Beato Odorico e che nell’ora e mezza dedicata ha raccolto 32 kg di secco non riciclabile, 8 kg di plastica e metalli ed una ventina di bottiglie di vetro, oltre a un paio di scarpe, mozziconi di sigarette, scontrini e guanti di plastica sottile che vengono usati nei reparti di ortofrutta dei supermercati.

Quello di oggi era l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, infatti per l’occasione i volontari hanno voluto organizzare un momento conviviale al termine della raccolta dove hanno potuto scambiarsi idee, augurarsi buone vacanze e ricevere i ringraziamenti dell’assessore all’ambiente Mattia Tirelli per l’attività svolta in questi mesi.

Inoltre la coordinatrice del progetto Chiara Drigo ha voluto ringraziare tutti i soggetti che contribuiscono al successo di questa iniziativa grazie ad una stupenda cooperazione: assessorato all’ambiente, GEA, Confcommercio, cittadini, Peace Brothers, Ripuliamoci Challenge, Associazione San S.Valentino, ProLoco Pordenone, Ministri Volontari di Scientology, ProPordenone e volontari Beato Odorico.

Il progetto “Puliamo i Quartieri” riprenderà sabato 6 settembre con ritrovo alle ore 9 presso la tipografia di via Levade.