Quasi completato progetto esecutivo ex Battirame

PORDENONE – L’ex Battirame è un edificio caro ai pordenonesi, sito di archeologia industriale nel quale in passato sorgevano antichi opifici e fabbriche che sfruttavano l’acqua della roggia e del laghetto San Carlo ad esso attiguo.

​Alcuni anni or sono l’Amministrazione fece un censimento delle proprietà comunali dal quale emerse che il Comune risultava proprietario di numerosi immobili, anche importanti e di pregio, completamente abbandonati e dimenticati.

Da allora il Comune ha cercato spasmodicamente fondi europei, ministeriali o regionali per sistemare il patrimonio della nostra città. Uno dei più importanti tra questi edifici è l’ex Battirame, la prima centrale idroelettrica di Pordenone, simbolo della sua storia industriale.

​«Grazie ad un intervento di riqualificazione, ammodernamento e recupero di alcuni parti storiche – puntualizza il sindaco Alessandro Ciriani – l’ex Battirame sarà trasformato in edificio fondamentale per lo sviluppo della città. Come posto di aggregazione per giovani e anziani e come punto di riferimento per il turismo lento, unirà la funzione sociale con quella aggregativa e di tempo libero. Avrà infatti una foresteria dedicata agli sportivi, ai runners e ai bikers, che da qui potranno trovare un ottimo punto di appoggio per le loro escursioni lungo il bellissimo circuito di piste ciclabili di cui Pordenone è dotata».

​Spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede: «È in corso l’appalto integrato per la realizzazione della struttura che andrà a riqualificare l’edificio storico. Si sta predisponendo il progetto esecutivo, che sarà completato entro dicembre 2023, mentre i lavori inizieranno a marzo 2024. Si prevedono 450 giorni per la realizzazione dell’opera, pertanto l’inaugurazione dovrebbe avere luogo entro giugno 2025».