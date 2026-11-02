Queens of the Stone Age a Pordenone per un grande concerto

PORDENONE – La rock band americana Queens of the Stone Age torna in Europa con un tour nel 2027 e sceglie Pordenone: domenica 27 giugno 2027 al Parco San Valentino. Un annuncio di grande rilievo per la città che sarà Capitale italiana della Cultura. Una scelta che racconta bene lo spirito della “Città che sorprende”: Pordenone è da sempre aperta alla musica e alla sperimentazione, in ogni genere e per ogni generazione. Sarà un’estate in cui il cartellone alternerà nomi italiani e internazionali e questa data ne rappresenta uno degli appuntamenti più attesi.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Dopo Santana, Pordenone si prepara ad accogliere un’altra grande band internazionale, confermando il ruolo della nostra città come protagonista sulla scena musicale e culturale. Un risultato che rafforza il percorso di Pordenone Capitale italiana della Cultura, proiettandola sempre più al centro dell’attenzione internazionale e consolidandone la vocazione di punto di riferimento per la musica, con una particolare attenzione alle nuove tendenze e al mondo indie.”

“PERFECTH” IL NUOVO ALBUM DEI QUEENS OF THE STONE AGE

Dopo l’uscita del nuovo album Perfecth, i Queens of the Stone Age tornano a esibirsi in Europa con un tour nel 2027. L’unica data italiana è fissata per domenica 27 giugno 2027 al Parco San Valentino di Pordenone. Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore porteranno sui palchi europei la prossima estate tutta la loro energia magnetica ed esplosiva, alternando i brani del nuovo disco a un repertorio che attraversa l’intera carriera della band.

Prodotto da Homme insieme al compagno di band Michael Shuman, Perfecth è uscito il 30 ottobre e si ispira allo spirito del Kintsugi, l’arte giapponese che ripara la ceramica spezzata riempiendo le crepe d’oro: ciò che si è rotto, una volta ricomposto, non perde bellezza ma ne acquista. È un disco che poteva nascere soltanto ora, frutto della crescita compiuta dai musicisti come gruppo e di una consapevolezza guadagnata a caro prezzo. Le nove canzoni raccontano le molte forme dell’amore: quello per la famiglia, per gli amici, per le persone, vicine o meno, che attraversano la vita. Amori capaci di distruggerti senza scampo e altri che ti aiutano a rimetterti insieme.

Nate da sessioni registrate in luoghi diversi, da New Orleans a Los Angeles, le musiche sono audaci e senza confini, oscure e minacciose ma anche delicate e stravaganti. I Queens hanno ricomposto in un insieme armonico i frammenti raccolti lungo tutta la loro carriera. “Ogni brano sembra arrivare da un mondo diverso”, spiega Homme. “Ed è esattamente questo il senso: tenere insieme tutte queste emozioni legate all’amore, al desiderio, alla stupidità e a quella forma di saggezza che arriva come un dono da tutto questo”.

BIGLIETTI

My Live Nation Presale: giovedì 5 novembre 2026, ore 10:00

Vendita generale: venerdì 6 novembre 2026, ore 10:00

Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti in anteprima a partire dalle ore 10:00 di giovedì 5 novembre; per accedere alla presale è sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale si aprirà alle ore 10:00 di venerdì 6 novembre su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.

Tutte le informazioni sui concerti, le mostre, gli eventi e i progetti di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 sono disponibili sul sito www.pordenonecapitale2027.it