Uno sportello comunale, una sala riunioni e un ufficio del personale hanno una necessità comune: proteggere le informazioni trattate senza rendere l’ambiente inutilmente buio. Le pareti divisorie in vetro consentono di portare la luce naturale anche nei locali interni, ma possono esporre documenti, schermi e conversazioni agli sguardi di chi attraversa i corridoi. Il grado di riservatezza può essere progettato intervenendo sulla superficie trasparente, in modo diverso per ciascuna area.

Quando la trasparenza diventa un problema

In una sala riunioni affacciata su un corridoio è spesso sufficiente schermare la zona all’altezza degli occhi e dei monitor. Un ufficio destinato a colloqui riservati può richiedere una copertura più estesa, soprattutto quando i visitatori passano vicino alla parete. Anche la disposizione degli arredi deve entrare nella valutazione: collocare uno schermo a ridosso del vetro può compromettere la discrezione anche in presenza di una finitura parzialmente opaca. La riservatezza acustica, invece, dipende dalle caratteristiche della partizione e non può essere garantita da una pellicola per la privacy visiva.

Pellicole satinate e decorazioni parziali

I film satinati diffondono la luce e rendono meno nitida la visione attraverso il vetro. Possono essere applicati a tutta la superficie o utilizzati per creare fasce, che lasciano scoperte le porzioni superiori e inferiori del divisorio. Il grado di schermatura dipende dalla finitura, dalla distanza di osservazione e dalla luce presente sui due lati. Una persona molto vicina alla lastra può risultare percepibile anche attraverso alcuni materiali satinati. Le pellicole decorative permettono inoltre di realizzare motivi grafici, scritte e indicazioni funzionali, ma le aree non coperte restano visibili. Una fascia uniforme è adatta quando occorre schermare una porzione precisa; una stampa graduata può invece lasciare più trasparenza nelle zone in cui non vi sono informazioni da proteggere. Il disegno deve essere valutato nelle posizioni da cui normalmente si guarda: una persona seduta nella sala può trovarsi a un’altezza molto diversa rispetto a chi percorre il corridoio. Conviene quindi fissare la quota di posa dopo aver definito gli arredi, non soltanto in base al disegno della vetrata.

Organizzare gli spazi accessibili al pubblico

Negli edifici istituzionali le pareti vetrate possono essere difficili da distinguere, specialmente quando le superfici sono molto pulite e i locali adiacenti sono illuminati in modo simile. Fasce grafiche o marcature a contrasto aiutano a rendere riconoscibile il divisorio e contribuiscono all’orientamento lungo i percorsi. In una sede aziendale possono essere coordinate con la segnaletica interna; in un municipio con le indicazioni degli uffici. La scelta delle marcature deve rispettare le prescrizioni applicabili e non va confusa con le prestazioni meccaniche di una pellicola di sicurezza. Negli uffici che ricevono il pubblico può essere utile differenziare le aree di attesa dagli ambienti destinati alle pratiche riservate. La segnaletica deve restare leggibile anche con sfondi variabili e quando la luce naturale cambia durante il giorno. Un trattamento del vetro ben progettato può aiutare a individuare la porta di accesso senza dover aggiungere pannelli ingombranti.

Perché l’effetto specchio non funziona allo stesso modo di sera

Un prodotto riflettente può limitare la visione dall’esterno quando il lato esterno è molto più luminoso di quello interno. Se le condizioni si invertono, come accade in un ufficio illuminato dopo il tramonto, l’effetto può attenuarsi o invertirsi. Questa caratteristica rende necessario verificare la privacy nelle diverse fasce orarie, soprattutto per le vetrate perimetrali. Le finiture satinate sono generalmente meno dipendenti da tale contrasto, ma devono essere selezionate in base al livello di schermatura richiesto. Una campionatura sul posto permette di osservare il risultato prima di estendere l’applicazione.

Un esempio nelle sedi della pubblica amministrazione

Un caso documentato dall’installatore riguarda il nuovo Municipio di Marcon, in provincia di Venezia. Nel progetto, commissionato da Costruzioni Bordignon per conto del Comune, sono stati trattati oltre 120 m² di superfici in un edificio di quattro piani. Le applicazioni hanno compreso vetrofanie e stampe decorative sulle pareti divisorie, mentre negli uffici della Polizia Locale sono state utilizzate pellicole privacy satinate. Il progetto mostra come il trattamento possa cambiare a seconda della funzione svolta dai singoli ambienti. La documentazione è disponibile su Ventotto.net, sito ufficiale di 28 S.r.l., azienda di San Vendemiano specializzata nelle pellicole per vetri.

Dal campione alla posa definitiva

Prima della scelta è opportuno osservare i campioni alla distanza tipica di utilizzo, con luce naturale e artificiale, e verificare l’altezza delle fasce rispetto alle postazioni. Il sopralluogo serve anche a individuare le caratteristiche della lastra, i limiti di applicazione e le modalità di accesso ai locali. Durante una riorganizzazione degli uffici, pianificare la posa insieme a chi coordina gli arredi e la segnaletica evita incongruenze tra porte, pareti e percorsi. Una volta completato il lavoro, il controllo visivo nelle condizioni reali di utilizzo permette di verificare se il grado di privacy risponde alle esigenze del personale. Nel capitolato può essere utile distinguere le superfici da trattare integralmente da quelle destinate a decorazioni parziali e prevedere l’approvazione di un campione prima di ordinare il materiale. Per gli enti pubblici e le aziende con più sedi, conservare il riferimento della finitura scelta facilita eventuali ripristini e permette di coordinare gli interventi successivi. Anche le modalità di pulizia devono essere concordate con chi gestisce l’immobile: prodotti abrasivi o attrezzi inadatti possono danneggiare la superficie applicata.