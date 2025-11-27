“Quello che possiamo fare io e te”, Cri il 29 al Ridotto Verdi

PORDENONE – A ridosso della Giornata Internazionale del Volontariato, che si celebra il 5 dicembre, il Comitato Croce Rossa di Pordenone propone un appuntamento aperto al pubblico per sabato 29 novembre alle 17.30 al Ridotto del Teatro Verdi.

L’Associazione Il Sorriso di Conegliano porterà in scena lo spettacolo “Quello che possiamo fare io e te”, un’opera originale pensata e voluta per i Volontari: un’occasione di riflessione sul significato della Volontarietà. L’Associazione Il Sorriso unisce arte, inclusione e volontariato: opera, infatti, a supporto di persone adulte con disabilità cognitive e motorie lievi, che attraverso il percorso teatrale riescono a trasmettere in modo coinvolgente e appassionato un importante messaggio sul valore del volontariato.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Teatro Verdi di Pordenone, con il quale il Comitato della CRI di Pordenone condivide un percorso di valorizzazione della cultura e dei propri Principi fondamentali.

L’ingresso è libero ma è gradita una donazione a favore della compagnia teatrale.

La frase di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa “Poiché tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche modo a questa buona opera” è perfetta per sottolineare il valore del volontariato che, anche in questo caso, Croce Rossa di Pordenone vuole sottolineare essendo anche uno dei 7 Principi fondamentali del Movimento Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che raccoglie oltre 16 milioni di volontari nel mondo.