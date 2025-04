Radioamatore e Motori d’Epoca, 25-26-27 aprile in Fiera

PORDENONE – 4 manifestazioni, 300 espositori complessivi, 11 padiglioni, un unico biglietto di ingresso. Questa in estrema sintesi l’offerta espositiva della 59^ edizione di Fiera del Radioamatore – Tech Expo in contemporanea alla 3^ edizione di Alto Adriatico Motori d’Epoca in programma alla Fiera di Pordenone il 25, 26, 27 aprile 2025.

Un pacchetto di intrattenimento compreso nell’unico biglietto acquistabile on line (www.radioamatorepordenone.it) al prezzo promozionale di 8,50 € (fino alle ore 23.59 di giovedì 24 aprile) o direttamente in fiera e sempre on line nei giorni della manifestazione al prezzo intero di 10 €. Ecco cosa troveranno in fiera i visitatori della Fiera di Pordenone nel prossimo weekend.

5 padiglioni (uno in più rispetto al 2024), 15 mila metri quadri coperti occupati e aree esterne dedicate ad accogliere i raduni (+25% rispetto al 2024), 150 espositori: sono questi i numeri che fanno percepire il successo di Alto Adriatico Motori d’Epoca, evento diventato in 3 anni una fiera molto attesa nell’ambiente come occasione per ammirare una vasta gamma di mezzi a motore, anche militari, acquistare accessori, parti di ricambio e componenti per mezzi di trasporto storici e vintage, confrontarsi con meccanici specializzati e i principali Club Auto Storiche, incontrarsi per scambiare informazioni, scoprire nuovi servizi e condividere esperienze di restauro. Oltre 12.000 mq di spazi fieristici sono dedicati agli stand commerciali di saloni, concessionari di auto e moto d’epoca, vintage e youngtimer con aree raddoppiate rispetto allo scorso anno dedicate ai privati che vogliono mettere in vendita il proprio mezzo. In 3.000 mq si concentra il mercatino di ricambi, accessori e gadget di ogni genere per auto e moto.

Partecipano alla manifestazione le principali associazioni del settore come ACI Storico e ASI rappresentato da: Ruote del Passato, Club Serenissima Storico, Zagato Car Club, Club Amici della Topolino e altri club. Molti anche i mezzi militari di particolare interesse in mostra provenienti dai musei di storici della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Nell’area esterna sono in programma raduni e mostre: venerdì 25 aprile BRP Veteran Club porterà gli appassionati di auto e moto storiche alla scoperta del territorio pordenonese, sabato 26 aprile tocca al Club Sottomarini 4×4, domenica è in programma il raduno statico a cura di Elite Alfisti Club in occasione dell’anniversario dell’iconica Alfa Romeo 75. Sia sabato che domenica si terranno le tappe del campionato regionale di Gimkana e Regolarità a cura del Vespa Club di Pordenone.

Sono in programma anche i drive test di alcuni degli ultimi modelli delle auto a marchio Tesla a cui tutti possono partecipare con prenotazione on line. Numerose mostre celebreranno il mondo dei motori storici con l’esposizione di trattori, barche, mezzi pesanti e molto altro. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Portobellocar, il primo portale web interamente dedicato al mondo delle auto storiche e del loro restauro e ha come Media Partner Ruote Classiche, rivista di riferimento del settore.

All’interno della Piazza Portobellocar, un’arena allestita al centro del padiglione 5, i visitatori potranno ascoltare dal vivo la storia di uomini, artigiani, meccanici specialisti delle auto storiche, artisti, collezionisti o semplici appassionati che desiderano condividere le loro esperienze.

Durante i 3 giorni sono in programma 24 incontri e tavole rotonde che porteranno a scoprire risvolti inediti dei rally, delle esperienze di viaggio con un’auto d’epoca, delle tecniche di restauro e di cura delle auto storiche. Alto Adriatico Motori d’Epoca alla sua terza edizione è già diventata un riconosciuto punto di incontro alla Fiera di Pordenone tra rivenditori, ricambisti, preparatori, club e associazioni che operano nel mercato dei motori storici e d’epoca da una parte e tanti appassionati di questi mezzi in arrivo da tutto il Nordest e da Slovenia e Croazia.