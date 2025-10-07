Raffaella Gregoris per Grace Atmosfere, conferenza il 10 all’Hotel Santin

PORDENONE – Il 10 ottobre alle ore 18:30, la dottoressa Raffaella Gregoris, imprenditrice e innovatrice autoctona, fondatrice del marchio Bakel, sarà relatrice all’Hotel Santin. La sua missione è formulare cosmetici composti unicamente da ingredienti attivi e clean, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per la cura della pelle.

La dottoressa Gregoris è una figura di spicco nel settore della cosmetica e della imprenditorialità italiana. Nel 2020 è stata inserita tra le 100 donne italiane di successo secondo Forbes Italia, riconoscimento che testimonia la sua dedizione e il suo impegno nel proprio lavoro.

La conferenza, organizzata da Profumeria Grase Atmosfere, sarà un’occasione unica per ascoltare la dottoressa Gregoris e scoprire di più sul suo approccio innovativo alla cosmetica naturale.