Rally, la MRC Sport punta a un campionato italiano da protagonista con Giuseppe Testa

BRUGNERA – Siamo ormai alla vigilia della gara di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally 2026, in programma il 28 e 29 marzo con la disputa del Rally del Ciocco, classicissima del motorsport toscano. Ai nastri di partenza della rassegna tricolore ci sarà anche il portacolori della MRC Sport, Giuseppe Testa.

Nell’imminente annata agonistica il 32enne talento, originario di Campobasso,sarà ancora ancora a bordo di una Skoda RS, gestita dalla vicentina Delta Rally di Riccardo Cappato. Sul sedile di destra, con il road book in mano siederá anche per questa stagione il fido Massimo Bizzocchi a confermare un sodalizio ormai affiatato e vincente.

Il CIAR 2026 si articolerà in un percorso di sette tappe, tutte su asfalto, che avrà nel Rallye Sanremo la gara di chiusura. Testa, che corre per il club friulano (di Brugnera) in pianta stabile dall’anno scorso, dopo una breve apparizione al Rally dell’Asinara 2024, parte per vincere dopo che nelle ultime due stagioni è arrivato secondo al TIR (Trofeo Italiano Rally). Nel suo curriculum ci sono 96 gare tricolori, il titolo di campione italiano Under 25 nel campionato italiano WRC 2017 e quello Junior nel CIR (Campionato Italiano Rally 2016), dove vanta complessivamente 14 vittorie assolute, l’ultima delle quali ottenuta all’edizione 2025 del Rally del Salento. “Per noi è un prestigio e un orgoglio avere in scuderia un ragazzo di queste qualità – spiega il presidente della MRC Sport , Giacomo De Luca – lo sosterremo anche in questa stagione, nella quale siamo convinti che sarà tra i protagonisti assoluti della corsa al titolo”