Rally, Prosdocimo (MRC Sport) trionfa all’Alpe Adria Trophy

BRUGNERA – Due portacolori della MRC Sport erano in gara sabato 23 ottobre all’HerbstRally, il “Rally d’Autunno” di Dobersberg, in Austria, al confine con la Repubblica Ceka, quinta ed ultima tappa dell’Alpe Adria Trophy per quattro ruote motrici e gara anche del campionato austriaco. 100 i chilometri a cronometro, spalmati su 8 prove speciali in un misto di terra ed asfalto.

Alessandro Prosdocimo con Marsha Zanet alle note su Skoda Fabia ha chiuso al 27esimo posto assoluto e quarto di classe RC2, un risultato che gli ha consentito di centrare la vittoria nel Trofeo Alpe Adria, durante il quale si era aggiudicato la tappa del Rally del Piancavallo.

“Gran bella gara – ha commentato – ottimamente organizzata. Siamo partiti prudenti al mattino per via della pioggia, poi abbiamo iniziato a macinare. Purtroppo abbiamo bucato all’inizio della terza prova e lì abbiamo perso cinque minuti buoni, scendendo in 65esima posizione. Dalla quarta all’ottava speciale ci abbiamo dato dentro, recuperando quasi quaranta posizioni, facendo registrare anche un sesto ed un settimo posto assoluto. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raccolto i punti che ci servivano per vincere il campionato”.

Christian Secondin e Raffaele Meneano su Peugeot 208 si sono piazzati 38esimi nella assoluta e settimi di classe. “Una manifestazione stupenda, in un contesto paesaggistico bellissimo e con una organizzazione impeccabile. Noi siamo partiti bene, ma abbiamo toccato e ci siamo girati già nella seconda speciale, perdendo un minuto. Al pomeriggio un ritardo ci ha fatto entrare in prova con le gomme fredde e ci siamo girati nuovamente perdendo un altro minuto abbondante. Peccato, abbiamo pagato dazio non conoscendo i tracciati, ma è stata comunque un’esperienza da ricordare”.