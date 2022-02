Rally, un altro pezzo da novanta alla corte della MRC Sport

BRUGNERA – Un altro pezzo da novanta entra a far parte della MRC Sport. Si tratta di Filippo Bravi (nella foto), classe 1989, talentuoso pilota udinese, fresco vincitore della Coppa Italia di IV Zona. Il suo obbiettivo per il 2022 sarà ripetersi nel trofeo tricolore, riapprodare alla finale nazionale, che quest’anno sarà al Rally del Lazio, nel tardo autunno, e lì giocarsela con i migliori della Penisola. Lo farà con il fido Enrico Bertoldi alle note, ancora una volta su una Hyndai della Friulmotor della famiglia De Cecco, o la collaudata R5 o la nuova Rally 2 I20.

Anche per Filippo la passione per il motorsport è una cosa di famiglia. Il padre Marco è stato a sua volta un valido pilota di rally a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta; in diverse gare aveva come navigatore la moglie Sabrina.

Bravi Junior ha iniziato con i kart, praticamente subito dopo aver imparato a camminare, ha percorso tutta la trafila per poi approdare alla Formula Drive a 15 anni e ad esordire a 18 anni con le prime cronoscalate. Nel 2009 il debutto nei rally.

Nel suo palmares anche il secondo posto di Trofeo R1 con la Twingo al Cir 2017. Al suo fianco, oltre al già citato Bertoldi, si sono alternati anche Davide Cecchetto e Thomas Spangaro.

“Conosco Giacomo (De Luca, presidente della MRC Sport ndr) da tanti anni – ha raccontato – l’ambiente delle corse è quello, abbiamo molti amici in comune e conosco diversi piloti che corrono o hanno corso per lui. Quest’anno finalmente si sono creati i presupposti per un mio approdo nella sua scuderia, con la quale sono ben felice di collaborare”.

Per questa stagione ormai alle porte ci sono ottimi presupposti per fare bene. “Correremo in casa tutte le gare della IV Zona con il coefficiente più alto – continua –il Piancavallo, il Carnia e l’Alpi Orientali: uno stimolo in più per fare bene anche quest’anno”.

