Richiesta danni per gli eventi atmosferici dei giorni scorsi

PORDENONE – In seguito agli straordinari e devastanti eventi atmosferici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia e la zona del pordenonese il 24 e 25 luglio scorsi, da diversi giorni il Comune di Pordenone si è attivato per la raccolta delle segnalazioni, provenienti da privati e aziende, dei danni verificatesi.

Per effettuare una corretta ricognizione dell’entità, si raccomanda di inviare le segnalazioni dei danni subiti a beni privati, veicoli privati o beni di imprese alla mail protezionecivile@comune.pordenone.it entro le ore 12:00 di lunedì 7 agosto 2023.

La segnalazione dovrà riportare:

– dati anagrafici del segnalante;

– ubicazione e tipologia del bene danneggiato;

– descrizione del danno;

– stima sommaria del danno (allegare eventuale preventivo di spesa);

– documentazione fotografica a supporto di quanto segnalato;

– documento di riconoscimento del segnalante in corso di validità.

La stima richiesta è necessariamente sommaria ed è finalizzata unicamente a dare evidenza dell’entità dei danni sofferti dal territorio per dare corso ad un eventuale ristoro da parte della Protezione Civile.

Chi non l’avesse già fatto, è invitato a contattare la propria compagnia assicuratrice per la valutazione di un possibile intervento a copertura dei danni.

Sarà cura dell’Amministrazione fornire futuri aggiornamenti, alla luce di quanto verrà disposto dalla Regione FVG. Per qualsiasi chiarimento, gli uffici del Comune sono a disposizione ai numeri 0434 392290 e 0434 392544

Rimozione e raccolta di amianto

La Regione Friuli Venezia Giulia ha attivato delle modalità straordinarie per la rimozione e raccolta di amianto da parte dei proprietari di edifici danneggiati dai recenti eventi di maltempo.

L’invito è di seguire le indicazioni operative diramate per le operazioni di rimozione e raccolta.

L’autorizzazione ad operare in deroga alle procedure ordinarie è valida fino al 30 settembre 2023 e riguarda solo gli edifici residenziali e loro pertinenze segnalati precedentemente al Comune per i danni derivanti dal recente maltempo.

Tale deroga non trova applicazione in caso di:

• manufatti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

• materiali per la cui rimozione è necessario procedere a demolizione di opere murarie;

• materiali che per essere rimossi debbano essere sottoposti a taglio o rottura.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito della Protezione Civile – Regione Friuli Venezia Giulia.