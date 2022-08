Rumori troppo forti, la Polizia municipale chiude il bar Sbico

PORDENONE – La polizia municipale di Pordenone ha sottoposto a sequestro lo Sbico bar di corso Vittorio Emanuele 52, in contrada maggiore.

Secondo gli accertamenti fonometrici dei vigili, sarebbero risultati eccessivi i rumori provenienti dal locale, che avrebbero superato i limiti di legge.

Mercoledì 24 agosto la titolare, proprietaria anche dell’Embassy Luxury bar al civico 44 dello stesso corso, ha trasferito in quest’ultimo locale la merce deperibile lasciando lo Sbico, delimitato dai nastri bianchi e rossi della polizia municipale.

Oltre ai residenti avrebbe protestato anche un negoziante. La titolare ha detto di non aver montato alcun impianto di amplificazione nel locale e di non aver tenuto aperto in orari notturni e ha annunciato un ricorso contro il provvedimento.