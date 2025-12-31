Saldi invernali 2026 e parcheggi gratuiti in struttura sabato 3 gennaio

PORDENONE – A Pordenone e in tutto il Friuli Venezia Giulia i saldi invernali 2026 inizieranno sabato 3 gennaio per concludersi domenica 31 marzo.

​

Le vendite di fine stagione con prezzi scontati riguardano tutti i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo. I principali obblighi per i commercianti sono: esporre il prezzo prima e dopo lo sconto, indicando in percentuale lo sconto applicato; suddividere in maniera chiara e netta le merci in saldo da quelle non scontate; assicurare al cliente la possibilità di cambio in garanzia dei capi difettosi.

​

Per favorire a tutti l’accesso in città nella giornata di avvio dei saldi, l’Amministrazione ha stabilito che sabato 3 gennaio la sosta sarà gratuita per tutto il giorno nei parcheggi in struttura, ad esclusione del park “Verdi” (retrostante alla Biblioteca civica) e del park “Dante”, entrambi equiparati a parcheggi su strada.

​Inoltre, va ricordato che, nei cinque parcheggi multipiano che circondano il centro storico, il parcheggio è gratuito ogni sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.00.

​

Per info e dettagli consultare la pagina dei parcheggi nel sito web del Comune di Pordenone.