Saldi: webinar sulla direttiva Omnibus, interviene il direttore Penna

PORDENONE – In vista di una mini rivoluzione su promozioni e saldi, Ascom-Confcommercio Pordenone promuove in collaborazione con Federmoda Fvg un appuntamento informativo per le imprese.

Martedì 27 giugno, dalle 11.30, i soci si potranno collegare al webinar gratuito sulla direttiva Omnibus Ue che da inizio luglio rende più rigide le regole su pratiche sleali, false recensioni, saldi e vendite promozionali.

La normativa europea, recepita in Italia via decreto legislativo nel marzo scorso, mira a contenere i comportamenti ingannevoli e a tutelare i consumatori.

«Le nostre imprese dovranno adeguarsi ai nuovi contenuti di legge – spiega il direttore della Confcommercio del Friuli occidentale Luca Penna – con la massima attenzione, in tempo di saldi, alle promozioni. È infatti da subito necessario adeguarsi all’obbligo di considerare come prezzo di riferimento nell’annuncio di sconto il prezzo più basso praticato dal venditore nei 30 giorni precedenti.



Il rischio, altrimenti, è quello di sanzioni comprese da 516 a 3.098 euro. Il provvedimento – prosegue – trova motivazione nella disinvoltura con cui si sono mosse da sempre alcune piattaforme di vendita online su prezzi e sconti, ma siamo convinti che i commercianti abituati a un comportamento corretto non troveranno ‘nemica’ questa normativa».

Relatore del webinar sarà Massimo Torti, segretario nazionale Confcommercio Federmoda.

«Un appuntamento importante prima dell’avvio dei saldi – sottolinea la presidente provinciale Ascom del settore moda Federica Morello –, che scatteranno in Fvg come in tutta Italia giovedì 6 luglio. Una partenza inconsueta, che contiamo sia la premessa di un lungo fine settimana di sconti su merce di qualità a vantaggio della clientela. In questa giornata, poi, a Pordenone i saldi saranno in concomitanza il promo evento dei Giovedì sotto le Stelle».