Scomparsa Alvaro Piccinin, il cordoglio del Comune

PORDENONE – “Per Pordenone la dipartita di Alvaro Piccinin è un momento particolarmente doloroso. Perdiamo, infatti, un simbolo di impegno, vitalità e aiuto al Prossimo” così il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso in una nota di cordoglio a seguito della scomparsa di Alvaro Piccinin.

“Alvaro Piccinin – continua Basso – tra le tante cose che nella sua laboriosa vita ha fatto, è stato impegnato anche in politica. Ha seduto tra i banchi del Consiglio Comunale oltre che di quello provinciale dedicandosi alla crescita del Friuli Occidentale. Mi sento di affermare tranquillamente che Alvaro Piccinin farà sempre parte della storia della nostra città e il suo nome rimarrà per sempre scolpito nella memoria di Pordenone. In questo momento di difficoltà e di profondo dolore porgo le più sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione Comunale ai figli di Alvaro, ovvero Martina e Pieraldo”.