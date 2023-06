Scuola Amministratori 2023, “FdI comunità politica forte”

PORDENONE – Quando un’iniziativa funziona si pensa già all’edizione successiva (e sarà la quinta). Fratelli d’Italia Pordenone investe in formazione e, archiviato il successo della riproposizione della sua Scuola Amministratori, calendarizza già un nuovo appuntamento formativo a ottobre. “Le oltre 100 adesioni alla due giorni, ma ancor di più il coinvolgimento attivo nell’incontro di Piancavallo è stato davvero significativo.

Quando eravamo un piccolo partito ragionavamo in grande, volendo prepararci per quando sarebbe toccato a noi. Bene, dobbiamo continuare a farlo anche e ancor di più ora che siamo il primo partito italiano e della provincia.

Con la responsabilità quindi di rafforzare la nostra comunità politica, scegliere e formare al meglio i nostri amministratori, di oggi e di domani, radicarci sui territori ed essere un riferimento credibile e concreto per i cittadini, con cui essere sempre estremamente onesti”, afferma con soddisfazione il ministro Luca Ciriani. “Lo studio, il confronto e lo stare insieme sono essenziali per far crescere le competenze e lo spirito di appartenenza al partito, di un gruppo vero. Siamo reduci da due giorni di grandi soddisfazioni, pensiamo già al prossimo evento, a ottobre.

Nel frattempo prosegue l’individuazione della nuova sede, che ci permetterà un ulteriore salto di qualità”, dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia Pordenone Emanuele Loperfido. “Capita a tutti di vincere le elezioni, non tutti si fanno trovare già pronti quando ci si trova poi ad amministrare.

Quando si dice di essere pronti a governare, a tutti i livelli, lo si deve poi dimostrare con i fatti, come a livello nazionale Giorgia Meloni – evidenzia l’onorevole Loperfido -. Attraverso questi corsi aumentiamo il livello dei nostri amministratori, di quelli in carica come di quelli che inizieranno nei prossimi mesi/anni questa fondamentale opera per la collettività”. Attualmente in provincia Fratelli d’Italia conta un centinaio di amministratori e 17 circoli comunali.

Nella due giorni i temi di trattazione sono stati “Diritti e doveri degli amministratori”, “Il Bilancio e la gestione economico finanziaria dell’ente”, “Urbanistica al servizio di una visione politica del territorio”, “Comunicazione e utilizzo dei social network” e “Politiche per l’attrattività turistica del territorio”.

L’ultimo intervento è stato del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che ha condiviso con la platea la sua profonda esperienza di amministratore, come guida della Provincia e del Comune capoluogo.