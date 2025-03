Scuole: Pd Pordenone, arredi in ritardo alla Beato Odorico

PORDENONE – “Ad oggi non risulta essere stato indetto alcun bando di gara per l’acquisto dei nuovi arredi necessari all’allestimento della scuola Beato Odorico da Pordenone. Il mancato avvio tempestivo di questa procedura potrebbe compromettere la disponibilità delle suppellettili indispensabili in tempo utile per l’inizio delle attività didattiche in un istituto fondamentale per la comunità di Pordenone”.

Lo segnalano il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello, la consigliera comunale Silvia Corelli e il candidato sindaco Nicola Conficoni, in una interrogazione al vicesindaco reggente e al presidente del Consiglio comunale, riguardo alla fornitura dei nuovi arredi per la scuola primaria “Beato Odorico da Pordenone”.

I firmatari dell’interrogazione evidenziano che “i lavori di costruzione della nuova scuola saranno ultimati e consegnati al Comune nel giugno 2025, mentre l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, previsto per settembre, richiederà l’avvio delle operazioni di trasloco già dal mese di giugno” e chiedono all’Amministrazione comunale di “attivarsi tempestivamente per garantire la sua piena funzionalità delle aule e di tutti gli interni della scuola fin dal primo giorno di lezione”.