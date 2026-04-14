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“Semi di futuro”: al Santin incontro per coltivare la gentilezza e guardare al domani

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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PORDENONE – Martedì 14 aprile alle ore 18.00, la sezione di Pordenone della FIDAPA – BPW Italy invita la cittadinanza a partecipare a un appuntamento dedicato al valore della gentilezza come leva di cambiamento sociale. L’incontro, dal titolo “Semi di futuro. Coltivare gentilezza oggi per cambiare il domani”, si terrà presso la Sala Convegni dell’Hotel Santin.

Ad aprire l’evento saranno i saluti della presidente della sezione, Sonja Pin, seguiti dall’intervento della relatrice Ilaria Raffin, che guiderà il pubblico in una riflessione su come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a costruire una società più attenta, inclusiva e consapevole.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di FIDAPA – BPW Italy nel promuovere valori di crescita culturale e sociale, con particolare attenzione al ruolo delle donne nella comunità.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con vin d’honneur, occasione per proseguire il dialogo in un clima informale.

L’evento è realizzato anche con il contributo della Fondazione Giovanni Santin Onlus. Un invito aperto a tutti coloro che credono nel potere dei “semi” del presente per costruire un futuro migliore.

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