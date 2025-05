Sicurezza nelle scuole: 23 testimonial Anmil

PORDENONE – Prosegue con grande entusiasmo e impegno il progetto di formazione sulla sicurezza sul lavoro nelle scuole della regione Friuli Venezia Giulia, un’iniziativa che mira a diffondere una cultura della prevenzione e della responsabilità tra i giovani, affinché possano diventare cittadini consapevoli e attenti ai rischi professionali. Al centro di questa attività ci sono i testimonial dell’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), figure di grande impatto emotivo e simbolico, che portano nelle aule scolastiche le testimonianze dirette di chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un incidente sul lavoro.

Questi testimonial, ben 23, sono professionisti della sicurezza, ma anche persone che hanno affrontato un percorso di rinascita dopo aver subito un grave incidente sul lavoro. “Si sono preparati attraverso un percorso specifico, che ha incluso formazione tecnica e psicologica, e portano con sé anni di esperienza nel rapporto con persone che hanno subito traumi e difficoltà legate agli incidenti professionali. La loro presenza nelle scuole non è solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un’occasione di condivisione di storie di vita vissuta, di speranza e di rinascita, con l’obiettivo di aiutare i giovani a comprendere l’importanza di comportamenti corretti e di una cultura della sicurezza radicata nel quotidiano”, dichiara il presidente regionale Anmil Fernando Della Ricca.

Il loro ruolo è fondamentale: non sono semplici oratori, ma veri e propri testimoni di vita, capaci di trasmettere messaggi di prevenzione e di responsabilità attraverso racconti autentici e coinvolgenti. Attraverso le loro parole, gli studenti possono comprendere le conseguenze di un incidente sul lavoro, ma anche scoprire come sia possibile superare il trauma e ricostruire una vita piena di nuove opportunità, grazie a un percorso di supporto, formazione e reinserimento sociale. In questo modo, si crea un ponte tra l’esperienza diretta e la cultura della prevenzione, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti futuri.

La cultura della sicurezza a scuola si basa su un’alleanza strategica tra più soggetti: l’Anmil, in prima linea, collabora con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio scolastico regionale, le Confindustrie Udinese e Alto Adriatico, l’Inail regionale tutti impegnati in un’azione sinergica di prevenzione e sensibilizzazione. La presenza dei testimonial nelle scuole rappresenta un elemento di grande valore, perché permette di avvicinare i giovani ad un tema spesso percepito come distante o poco rilevante, rendendolo invece concreto e immediato.

Inoltre, questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di impegno sociale e culturale, volto a promuovere una mentalità preventiva e a rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettiva. Le vittime di incidenti sul lavoro, infatti, hanno un referente che si prende cura di loro e delle loro famiglie, e i testimonial sono figure che incarnano questa vicinanza e questa attenzione, portando nelle scuole un messaggio di solidarietà e di impegno civico.

Il percorso formativo dei testimonial prevede anche momenti di aggiornamento continuo, affinché possano condividere le ultime novità in materia di sicurezza e di supporto alle vittime, e mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutti, dai giovani lavoratori.

FOTO

in ordine da sinistra a destra sono Alessandro Micheluzza maglia rossa, Herbert Dal Cin, Cristiano Candussi, Angela Favretto e Thomas Buosi Questi sono alcuni dei 23 testimonial che hanno partecipato al Proggetto di Parternariato “A Scuola in Sicurezza” in questa foto sono all’istituto Mattiussi-Pertini di Pn.