Stanziati contributi straordinari per associazioni sociale

PORDENONE – Ammontano a 97.566 € i contributi straordinari concessi dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci, che vanno a finanziare specifiche iniziative promosse da una quindicina di associazioni del territorio quali Consulta delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie della Provincia di Pordenone, Associazione Amici di Casa Colvera, Associazione San Valentino, Associazione Insieme Per, Centro di Volontariato AUSER “Fabiano Grizzo”, ADAO Associazione Disturbi Alimentari e Obesità, AVIS Comunale di Pordenone, AVIS Comunale di Roraigrande, ASD San Gregorio, Associazione Panorama, AIFA, Associazione In Prima Persona, Casa dello studente, Circolo della stampa.

«Si tratta – spiega l’assessore Cucci – di iniziative dalla forte valenza sociale, con una ricaduta positiva e diretta sul territorio e in coerenza con i programmi annuali dell’Amministrazione. Con questi progetti, le associazioni pordenonesi operanti in ambito sociale e socio-assistenziale dimostrano qualità progettuale, capacità d’innovazione e spirito di iniziativa.

L’Amministrazione sostiene dunque convintamente le proposte presentate, riconoscendo il grande valore del volontariato, che si affianca alle Istituzioni con un’azione di sussidiarietà orizzontale. Grazie al loro rapporto diretto col territorio, le Associazioni hanno la capacità di intercettare e rispondere ai bisogni emergenti, promuovendo nel contempo anche una cultura della solidarietà».

Numerose le progettualità indirizzate agli anziani nell’ottica di favorire l’invecchiamento attivo e di fornire assistenza e supporto, così come una attenzione particolare è rivolta alla promozione della salute, sia in termini generali che in risposta a problematiche specifiche.

Diverse le azioni mirate a favorire l’inclusione sociale, il valore del dono, la cultura del rispetto, anche con attenzione alla violenza di genere, o viceversa mirate a contrastare le diseguaglianze sociali. Di particolare interesse il progetto di inclusione e promozione di temi di rilevanza sociale attraverso i linguaggi cinematografici e teatrali Nuovo Cinema Don Bosco, che di fatto si colloca trasversalmente tra sociale e cultura e che quindi viene sostenuto da entrambi i settori. Le iniziative messe in campo dalle associazioni spaziano dalle campagne di sensibilizzazione e informazione, ai laboratori teatrali, agli incontri, alla presentazione di libri, all’organizzazione di corsi e attività motorie, al supporto logistico a persone fragili e vedono anche il coinvolgimento dei giovani e delle scuole.