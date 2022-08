Star a Pn: i commercianti premiano la promozione e gli eventi

PORDENONE – L’estate a Pordenone è stata caratterizzata anche dalla storica manifestazione STAR A PN, I giovedì sotto le stelle. Tre appuntamenti serali, il 07 14 e 21 luglio, che hanno riempito dopo 2 anni di restrizioni le vie del centro storico.

Un’affluenza cittadina che ha permesso di registrare il doppio delle presenze rispetto agli anni precedenti, dando un segnale di positività e di spinta al commercio cittadino, con una buona soddisfazione in termini di risultato economico da parte del 70% delle attività che hanno aderito all’iniziativa.

All’apertura dei negozi fino alle ore 23 l’Associazione Sviluppo e Territorio ha affiancato una serie di eventi e intrattenimento per tutte le età che si sono aggiunti alla già ricca rassegna a cura del Comune: Street band itineranti, associazioni di musica e ballo, laboratori e giochi per bambini, postazione fotografica a cura di Profili Studio e la consolidata collaborazione con Wideline web radio.

Tra le novità di quest’anno anche l’iniziativa A SPASSO CON GUSTO per far conoscere e assaporare i prodotti del territorio e la promozione a cura delle Influencer che hanno raccontato ai loro 134.000 followers la bellezza e grande offerta dei negozi, locali ed eventi nella città di Pordenone.

Un format apprezzato dagli esercenti che l’associazione ha idea di replicare e sviluppare anche nelle future iniziative in programma nei prossimi mesi.

Terminata la manifestazione è il momento di tirare le fila ed è per questo che l’Associazione Sviluppo e Territorio ha inviato, come di consueto, un modulo di gradimento a tutti i settori coinvolti.

L’obiettivo è quello di reperire indicazioni e suggerimenti per rendere, come affermato dal Presidente Alberto Marchiori, la città sempre più attrattiva e permettendo risultati migliorativi in termini economici ai commercianti.

I dati raccolti indicano che il 70% degli aderenti a STAR A PN è rimasto soddisfatto dal ritorno economico, il 90% dall’affluenza cittadina nelle vie del centro e l’85% dalla comunicazione e promozione a supporto dell’iniziativa.