Terza edizione di Enjoy Sicam dal 14 al 17 ottobre

PORDENONE – Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha voluto incontrare i commercianti per annunciare che anche quest’anno avrà luogo il Fuorisalone Enjoy Sicam, giunto ormai alla sua terza edizione.

“Una possibilità importantissima per la nostra Città, che non possiamo farci scappare”, spiega l’Assessore al commercio Elena Ceolin, impegnata nel coordinamento di un vero e proprio tavolo di lavoro che per questa edizione vede coinvolti, oltre al Comune di Pordenone, anche Ascom, il Consorzio Turismo e l’Associazione Sviluppo e Territorio.

“Dobbiamo agire in sinergia per raggiungere insieme l’obiettivo di rendere la nostra splendida Città accogliente e attrattiva. Per questo abbiamo deciso di condividere la nostra proposta con i commercianti, chiedendo anche a loro di partecipare con suggerimenti e consigli, in modo da preparare un’edizione ancora più interessante”. Dal confronto infatti è scaturita l’idea di coinvolgere il mondo del commercio affinché metta a disposizione degli espositori i propri spazi per mostre, eventi e attività.

Interviene Federico Ingargiola, presidente mandamentale di Ascom: “In una Città come Pordenone in cui il commercio svolge un ruolo fondamentale, è bello che più ambiti di interesse si intersechino per dare vita ad un evento pensato e voluto per dare lustro anche alle nostre vetrine”.

“Il fuorisalone Enjoy Sicam è nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, grazie ad un’idea della Giunta presieduta da Alessandro Ciriani, e ora sotto la guida del Vicesindaco Reggente Alberto Parigi, di collegare idealmente le manifestazioni della Fiera di Pordenone con la Città che le ospita. Si sono concretizzati ottimi risultati nelle due edizioni realizzate fino ad ora per questa importante manifestazione che porta a Pordenone operatori da tutto il mondo”, spiega il Presidente della Fiera Renato Pujatti.

“Questa Amministrazione ha sempre messo in campo tutte le azioni possibili a sostegno del commercio”, prosegue Ceolin. “Dal bando del Distretto, alla leva fiscale sugli affitti, fino alla misura premiale di 200.000 euro di fondi propri per l’apertura di nuove attività in locali sfitti, inutilizzati o dismessi e il proseguimento, attraverso il subentro o l’affitto d’azienda, di attività che sono già presenti nel territorio e che non possono garantire il ricambio generazionale”, dichiara Ceolin.

“Anche il Fuorisalone Enjoy Sicam è un evento importante per la nostra Città, che coinvolge non solo la Fiera, i commercianti, gli albergatori ed i ristoratori, ma tutti i cittadini di Pordenone, che saranno chiamati a far parte di questo grande evento”.

Arrivederci allora ad ottobre con la terza edizione di Enjoy Sicam!

Per qualsiasi informazione, scrivere a [email protected]