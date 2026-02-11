9.4 C
Pordenone
mercoledì , 11 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Terziario: nuove figure professionali. Al via i corsi abilitanti

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un percorso professionale che apre le porte per avviare nuove attività all’esercizio commerciale, ma anche una prestazione per qualificare sempre di più il settore terziario. Un obiettivo riservato a nuovi operatori commerciali e non solo che Confcommercio Pordenone intende rilanciare promuovendo, tramite il proprio Cat Terziaria, corsi di alta specializzazione. Un calendario di formazione che guarda anche all’imminente stagione turistica, dove cresce il fabbisogno di figure professionali qualificate.

Si comincia giovedì 19 febbraio con il corso Sab (ex Rec), un’abilitazione indispensabile per la gestione in proprio di bar, ristoranti e attività di commercio alimentare. Iscrizioni aperte nell’area di formazione Terziaria (info 0434549419/65 [email protected]).

Nella foto: L’interno di un bar del capoluogo

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.