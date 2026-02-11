Terziario: nuove figure professionali. Al via i corsi abilitanti

PORDENONE – Un percorso professionale che apre le porte per avviare nuove attività all’esercizio commerciale, ma anche una prestazione per qualificare sempre di più il settore terziario. Un obiettivo riservato a nuovi operatori commerciali e non solo che Confcommercio Pordenone intende rilanciare promuovendo, tramite il proprio Cat Terziaria, corsi di alta specializzazione. Un calendario di formazione che guarda anche all’imminente stagione turistica, dove cresce il fabbisogno di figure professionali qualificate.
Si comincia giovedì 19 febbraio con il corso Sab (ex Rec), un’abilitazione indispensabile per la gestione in proprio di bar, ristoranti e attività di commercio alimentare. Iscrizioni aperte nell’area di formazione Terziaria (info 0434549419/65 [email protected]).
Nella foto: L’interno di un bar del capoluogo