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Tocai e Formaggio Salato, i sapori che raccontano l’anima del Friuli Venezia Giulia

Pordenone
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Un incontro partecipato e ricco di spunti ha acceso i riflettori su due eccellenze del territorio, confermando quanto il patrimonio agroalimentare del Friuli Venezia Giulia rappresenti un valore da conoscere, raccontare e valorizzare.

Il Friuli Venezia Giulia custodisce un patrimonio agroalimentare di straordinario valore, fatto di prodotti che raccontano la storia, le tradizioni e l’identità del territorio. Tra questi spiccano il Tocai e il Formaggio Salato, protagonisti dell’incontro ospitato all’Hotel Santin di Pordenone, che ha saputo coniugare cultura, ricerca e valorizzazione delle eccellenze locali.

L’iniziativa, organizzata dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, offrendo ai presenti interessanti spunti di riflessione sia sul piano culturale sia su quello scientifico.


Un contributo significativo è arrivato dagli studenti e dal docente dell’IIS di Spilimbergo, protagonisti dell’approfondimento insieme alle autorità intervenute e a Maria Teresa Gasparet, che hanno arricchito il dibattito con competenze e testimonianze.

L’appuntamento ha confermato come la promozione dei prodotti tipici non sia soltanto un’occasione di degustazione, ma anche uno strumento per riscoprire le radici del territorio e trasmettere alle nuove generazioni il valore di un patrimonio che merita di essere conosciuto e tutelato.

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