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Tocai e formaggio salato, un viaggio tra storia, memoria e sapori friulani

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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PORDENONE – Un libro nato dalla ricerca degli studenti dell’IS Tagliamento di Spilimbergo riporta al centro una delle pagine più affascinanti della si concluderà con una degustazione guidata dedicata alle eccellenze del territorio. Storia, cultura e gastronomia si intrecciano in un appuntamento che celebra le radici del Friuli attraverso due simboli della sua identità: il Tocai e il formaggio salato.

L’incontro, organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, è in programma mercoledì 1° luglio alle 18 nella sala congressi dell’Hotel Santin di Pordenone. Al centro della serata la presentazione del volume Tra storia e leggenda: il Tocai di San Martino della Battaglia, frutto del lavoro di ricerca degli studenti dell’IS Tagliamento di Spilimbergo, coordinati dal professor Umberto Massaro. Un percorso che ripercorre le vicende storiche e le tradizioni legate a uno dei vini più rappresentativi del territorio, tra
documentazione, memoria e racconti tramandati nel tempo.

A moderare l’incontro sarà Maria Teresa Gasparet, ideatrice di “Sorsi e Percorsi”, che guiderà il dialogo tra gli autori e il pubblico. La serata proseguirà con una degustazione guidata che vedrà protagonista il tradizionale abbinamento tra il Tocai e un formaggio salato friulano, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire sapori autentici e un patrimonio enogastronomico profondamente legato alla storia locale.

La partecipazione è aperta al pubblico; gli organizzatori consigliano la prenotazione: whatsapp 351
8302661 [email protected] www.circolocultura.org

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