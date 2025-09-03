Trasferimento parte mercato cittadino mercoledì e sabato durante Pordenonelegge

PORDENONE – MERCATO

In occasione della 26^ edizione di Pordenonelegge, che si terrà in città dal 17 al 21 settembre 2025, l’area di vendita del mercato cittadino dovrà essere sgomberata entro le ore 13.00 per consentire le consuete operazioni di pulizia. Inoltre, nelle giornate di sabato 13, mercoledì 17 e sabato 20 settembre, per consentire l’installazione delle tensostrutture in piazza XX Settembre, parte del mercato sarà trasferita in viale Martelli (dall’intersezione con via Molini alla rotonda di via Riviera del Pordenone). Pertanto saranno istituiti i seguenti divieti: divieto di sosta con rimozione dalle 6.30 alle 14.30 in viale Martelli su entrambi i lati, dall’intersezione con via dei Molini all’intersezione con via Riviera del Pordenone; divieto di transito dalle 8.00 alle 14.30 nello stesso tratto di viale Martelli, compresa la pista ciclabile, con obbligo per le biciclette di transitare nella carreggiata conducendo i mezzi a mano. Le intersezioni limitrofe saranno opportunamente chiuse, con deviazioni.

Per consentire l’allestimento e disallestimento di varie tensostrutture in occasione di Pordenonelegge sono stati istituiti divieti e limitazioni in diversi parchi, vie e piazze del centro.

PARCO GALVANI

In via Vallona all’altezza del civico n. 53 (tratto limitrofo all’ingresso carrabile di parco Galvani) è istituito per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione dalle 7.00 alle 24.00 di mercoledì 3 settembre e dalle 7.00 alle 24.00 di martedì 23 settembre.

LARGO SAN GIORGIO

Lungo tutto il perimetro dell’area rialzata di largo San Giorgio e via Brusafiera è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 7.00 alle 24.00 di mercoledì 10 settembre e dalle 7.00 alle 24.00 di lunedì 22 settembre.

SCUOLE GABELLI

Lungo il lato sinistro di viale Trieste rispetto al senso di marcia è istituito il divieto di sosta con rimozione a partire dall’ingresso pedonale del civico n. 3/A per 50 metri (compreso posto auto invalidi), dalle 7.00 alle 24.00 di lunedì 1° settembre e dalle 7.00 alle 24.00 di mercoledì 24 settembre.

PIAZZA XX SETTEMBRE

È istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 7.00 alle 24.00 di giovedì 11 settembre e dalle 7.00 alle 24.00 di martedì 23 settembre.

PIAZZA DELLA MOTTA

Per agevolare le operazioni dei mezzi impegnati nell’organizzazione, dalle 7.00 alle 24.00 di lunedì 15 e lunedì 22 settembre è autorizzata la sosta in deroga al vigente divieto disposto in tutta la piazza, senza intralcio alla circolazione stradale.