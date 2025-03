Tre Allegri Ragazzi Morti, al Palazzo del Fumetto concerto chiusura mostra

PORDENONE – Evento speciale (già sold out) per il finissage della mostra Tre Allegri Ragazzi Morti EXPO al Palazzo del Fumetto: domenica 9 marzo alle 17.00 la band si esibirà, nelle sale espositive di Galleria Pizzinato, in un concerto dal vivo che ripercorre i 30 anni di carriera e che sancisce la degna e spettacolare conclusione dell’esposizione che ci ha accompagnato in questi quattro mesi.

Un’occasione per vivere ancora una volta le atmosfere e le visioni che hanno reso la band un’icona della scena indipendente italiana, circondati dai disegni, dalle illustrazioni e dai simboli che hanno accompagnato il loro percorso, un ritorno alla città che li ha visti muovere i primi passi.

Per permettere la preparazione del concerto, domenica 9 marzo il Palazzo del Fumetto chiuderà al pubblico alle 14.00.

L’ultimo fine settimana della mostra Tre Allegri Ragazzi Morti EXPO offre ai visitatori anche l’opportunità di seguire le visite guidate speciali accompagnati da un mattatore come Enrico Sist: sabato 8 e domenica 9 marzo, dalle 11.00. Appassionato di fumetto e cultura pop, Sist propone, attraverso un punto di vista privilegiato, il mondo dei Tre Allegri Ragazzi Morti da una prospettiva inedita, tra arte, fumetto, suoni e visioni, in un viaggio che va oltre la musica, verso un universo ricco di suggestioni e connessioni creative.

Per le visite guidate ci sono ancora posti disponibili.

Per informazioni e iscrizioni, www.palazzodelfumetto.it