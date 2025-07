Tutto esaurito per l’evento “Fratelli d’Italia per la Casa”

PORDENONE – “Fratelli d’Italia dimostra con i fatti il proprio impegno per la casa e la qualità dell’abitare. Lo fa a tutti i livelli, a Roma, Trieste come a Pordenone e anche a Bruxelles. Con azioni concrete, nell’interesse delle famiglie, delle imprese e del territorio.

Con risorse, progetti e fondamentali eventi come quello di oggi che spiegano come usufruire dei benefici disponibili”: è il messaggio del Coordinamento provinciale di FdI, che ha convocato – in una Sala Zuliani della Fiera di Pordenone tutta esaurita – cittadini e categorie per presentare la nuova Legge regionale 8/2025, voluta dall’Assessore alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante e sostenuta con forza dal Gruppo consiliare Fvg di Fratelli d’Italia.

Come dettagliato dall’Assessore Amirante, sono stati stanziati 50 milioni di euro su tre linee: 30 milioni per ristrutturazioni, restauri e risanamenti, 12 milioni per efficientamento energetico su lavori già eseguiti, 8 milioni per lavori da eseguire, destinati agli aventi ISEE sotto i 25.000 euro.

Criteri premiali daranno priorità a giovani under 36, famiglie con disabili, territori montani e comuni colpiti dallo spopolamento. “Abbiamo visto il modello del Superbonus, che ha scardinato i conti pubblici. Abbiamo visto il modello Milano, dove per non consumare il suolo si è costruito verso l’alto, cosa che peraltro il Pd, a Pordenone, osteggia ogni giorno. E poi c’è il modello FVG, con FdI riferimento, che destina 50 milioni per riqualificare, ristrutturare, efficientare le nostre abitazioni.

La legge 8/2025 valorizza la sostenibilità non soltanto ambientale, ma anche economica, produttiva e sociale”, ha evidenziato l’onorevole Emanuele Loperfido, Presidente di Fratelli d’Italia Pordenone. “Il tema della casa preoccupa non soltanto la Regione e il Governo nazionale ma anche l’Europa, che a tal fine ha istituito una Commissione ad hoc denominata HOUS, in risposta alle coppie giovani o a chi ha un reddito molto basso di poter aver il diritto di avere un’abitazione ad un costo accettabile. È una partita in salita, siamo nella fase del recepimento della Direttiva sulle case green che obbligherà gli italiani a sborsare denaro per adeguarsi a direttive climatiche secondo me cervellotiche.

L’approccio della Regione è invece un approccio razionale, pragmatico, che si traduce nella destinazione di una somma importante per riqualificare e ristrutturare la propria abitazione e dedicata a chi, per esempio, gode di un ISEE fino a 25 mila euro”, è stata parte della riflessione dell’Eurodeputato Alessandro Ciriani. “Lo Stato, a differenza del passato, non paga per tutti. Serietà, corresponsabilità del privato insieme al pubblico e partecipazione sono i principi di questa legge Fvg, a sostegno in particolare delle fasce più deboli, a tutela dell’economia e del lavoro. Stabilità e credibilità del Governo Meloni sono garanzia per gli investitori”, ha concluso in video collegamento il Ministro Luca Ciriani.

Il tema, dopo i saluti iniziali del Sindaco Alessandro Basso e con il coordinamento dei Consiglieri regionali Markus Maurmair e Orsola Costanza, è stato protagonista di una tavola rotonda tecnica con il capogruppo FdI in Consiglio comunale Gianni Coluccia, il Consigliere comunale Ernesto Tubaro, il Presidente ANCE Friuli Venezia Giulia Marco Bertuzzo, il Presidente Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo e l’Ad di Zanutta Spa Vincenzo Zanutta. È emerso il quadro di un tessuto sociale e produttivo, fra edilizia e immobiliare, che vuole essere ascoltato, sotenuto e l’iniziativa di FdI risponde proprio a questo appello.