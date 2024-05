Ultimi giorni per visitare la mostra di Chris Ware al PAFF!

PORDENONE – Domenica 12 maggio è l’ultimo giorno per visitare la mostra di Chris Ware – La prospettiva della memoria all’interno di un fine settimana ricco di proposte targate PAFF!.

Visite guidate. Un’opportunità imperdibile questo fine settimana per scoprire lo straordinario genio di Chris Ware, negli ultimi giorni di esposizione al PAFF! : nei due piani della mostra a lui dedicata viene svelato il suo straordinario mondo attraverso oltre 200 pezzi tra tavole originali, copertine del “The New Yorker” da lui illustrate, schizzi, prove e oggetti.

Per approfondire le sue opere, nel weekend del PAFF! si susseguiranno le visite guidate con appuntamenti alle 11.00 e alle 16.00 di sabato e domenica. In entrambe le giornate, inoltre, alle 17.00 prenderanno avvio le visite guidate all’esposizione permanente.

Saturday PAFF!. Sabato 11 maggio, quarto appuntamento con il Saturday PAFF!, il format basato su creatività, arte, cultura e fumetto suddiviso in tre sezioni (laboratori, dj set con aperitivo, proiezione a tema) a cui si accede con il normale biglietto di ingresso. Fil rouge di questo mese è il fumettista Bonvi. Il programma comincia alle 15.30 con “Il gioco del museo”, la visita curata da Mara Prizzon rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Alle 17.00, Marco Tonus, disegnatore satirico, condurrà l’incontro “Achtung, risaten!” tra comicità e satira dietro le linee delle Sturmtruppen e non solo, pensato per ragazzi dai 15 anni in su. A seguire, alle 19 momento musicale e conviviale con il djset di Mary Disastro e, alle 20.30, proiezione in auditorium, del film “King of Comics”, un documentario sull’arte di Ralf König, tra i più noti disegnatori di fumetti tedeschi, sul suo umorismo tagliente contro i pregiudizi e il bigottismo.

Laboratori Melarancia. Nell’ambito dell’8^ edizione della rassegna Fiabaliberatutti a cura di Melarancia, il PAFF! ospita sabato 11 maggio due laboratori per bambini: dalle 10.30 alle 11.30, “La scatola delle sorprese” per la fascia d’età da 1 a 3 anni, dalle 16.30 alle 18.00 “Incontri tra musica e movimento” per bambini tra 3 e 4 anni.

PAFF! a Naoniscon. Il PAFF! sarà presente con uno stand al padiglione 1 della fiera di Pordenone all’interno di Naoniscon, convention di giochi e fumetti, in programma domenica dalle 9.00 alle 20.00. Nello stand si susseguiranno attività e saranno a disposizione libri e gadget in omaggio.

PAFF! tango. La mostra di Chris Ware chiude in bellezza con l’appuntamento di Milonga al PAFF!, una serata dedicata al tango, aperta a ballerini esperti, curiosi e appassionati di ballo che danzeranno nelle sale del PAFF!, con inizio alle 20.30. Per i partecipanti ci sarà l’opportunità di un’ultima visita guidata alla mostra. L’evento è organizzato in collaborazione con il Gruppo Tango Escondido.