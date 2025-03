“Una scelta”, presentazione libro Serena Scarel il 6 marzo

PORDENONE – E’ in programma giovedì 6 marzo, alle ore 18.00, all’ex Tipografia Savio, in via Torricella 2, a Pordenone, l’incontro con l’autrice Serena Scarel, che presenterà il libro “Una scelta”. Modera la dott.ssa Martina Fullone Canarutto.

L’incontro è promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, con il patrocinio del Comune di Pordenone, candidata a Città della Cultura 2027.

In un paesaggio dalle tinte forti e suggestive come un’opera poetica ottocentesca, una donna racconta il lento scivolamento nella depressione come un evento ineludibile e arcano, che ha origini remote e indecifrabili, e che non riesce a essere fermato né dall’amore del marito, né dalla sincera amicizia di una compagna di università e di vita, né dalla passione profonda verso la scrittura e l’attività di traduzione che svolge da anni. Un conflitto sottile che nasce nell’anima e dentro l’anima ingarbuglia e sottrae gli spiriti vitali.

Serena Scarel, neurologa e psichiatra è una friulana che vive a Monaco di Baviera, per sua stessa definizione.

Da quando ha deciso di dare una svolta alla sua vita professionale dedicandosi alla scrittura, questa descrizione non è più sufficiente. Il suo romanzo d’esordio “Una scelta” ci porta in un viaggio che si snoda dal FVG a Stoccolma e Monaco, ma è al contempo anche un itinerario temporale nella vita di Virginia, un tentativo di dar voce a questa donna mentre la depressione la rende muta. Dal Friuli alla Baviera, dalla professione di neurologa e psichiatra a quella di scrittrice, queste le dinamiche nella vita di Serena Scarel.

Lo scrivere l’aiuta a non dimenticare la sua seconda lingua madre dopo il friulano: l’italiano. E a raccontare di vite incontrate durante l’esercizio della sua professione medica. Il suo romanzo d’esordio ci porta dal Friuli Venezia Giulia a Stoccolma e a Monaco, per dare voce a Virginia, la protagonista che si trova ad affrontare la depressione.