Una solida Neonis sbanca il PalaRubini e consolida il primato in serie C

Una Neonis più che solida sbanca anche il PalaRubini di Trieste e consolida il primato in classifica nella serie C friul-veneta. Dopo 9 giornate la squadra allenata da coach Brecciaroli guida con 16 punti, 4 in più di Cordenons e Caorle, le uniche che mantengono un po’ di ritmo in questo strano inizio di campionato.

Le Aquile Neonis replicano anche contro il Basket Trieste finora imbattuto in casa lo schema già messo in mostra con Ormelle e Spilimbergo: nei primi due quarti prendono le misure degli avversari, nel terzo piazzano il break facendo ricorso ai superpoteri difensivi inculcati dal coach, e nel terzo difendono il vantaggio o, come a Trieste, uccidono il match.

Nel primo quarto Neonis sale sul +9 sul 20-11, solo per incassare la veemente reazione dei ragazzi di casa che impattano la contesa sul 42-42 del primo tempo.

Un illusorio 45-44 triestino dopo 1’26” del terzo periodo è il prologo al 17-8 di marca Neonis, che con due minuti da giocare proietta Vallenoncello sul 61-53. A metà dell’ultimo quarto una spallata dei triestini li porta ancora a -5, ma 4 punti di fila del duo Kuvekalovic-Piarchak chiude il match.

Nella Neonis, menzione d’onore per Kuvekalovic: l’ala serba chiude con 33 punti e 10 rimbalzi, ma soprattutto con uno strabiliante 5/6 da oltre l’arco dei 3 punti.

BASKET TRIESTE – NEONIS BASKET 68-91 (17-20, 42-42, 54-65)

Parziali 17-20 | 25-22 | 12-23| 14-26

BASKET TRIESTE: Toubou Mouafo 15, Adduca 3, Colussi 5, Bonano 11, Boniciolli 1, Morgut, Martucci 12, Degrassi 1, Desobgo, Cinquepalmi 10, Mueller, Bregant 10. All. Bazzarini.

NEONIS BASKET: Brusamarello 9, Maluta, Maralossou 11, Crestan 18, Bovo 5, Righetti, Fioraliso, Margoni 3, Kuvekalovic 33, Piarchak 12. Non entrati: Girardo. All. Brecciaroli

Arbitri: Covacich di Trieste e Cesco di Udine.

Usciti 5 falli: Nessuno