Evelina Paola Fabbro ved. Brustolin

di anni 101
Ne danno il triste annuncio:
le nipoti Delfina, Tiziana, Silvana, Norman e Fausta con le loro famiglie,
le famiglie Quattrin e Brustolin.
I funerali avranno luogo giovedì 26 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Castions
ove la cara Paola giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Castions.
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia in modo particolare la signora Claudia per le amorevoli cure prestate
e tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.
