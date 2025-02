Università a Pordenone: Buna e Polesello (Lega) “grazie a Regione”

PORDENONE – “L’accordo di programma per l’acquisto degli immobili da destinare all’Università a Pordenone è stato redatto dalla Regione, così come della Regione sono anche i fondi utilizzati per questa operazione particolarmente cara al nostro Presidente Massimiliano Fedriga e all’Assessore regionale Alessia Rosolen, quest’ultima ha anche coordinato i tavoli di lavoro.

L’erogazione delle risorse è stata approvata in CR durante la legge di bilancio 2024. Da rappresentanti del territorio siamo lieti per il ruolo decisivo e imprescindibile della Regione” Lucia Buna, e Simone Polesello consiglieri rispettivamente del Gruppo Lega FVG e di Fedriga Presidente, intervengono in una nota in merito all’acquisizione degli immobili destinati all’Università nel centro di Pordenone.

“I fondi di coesione non sono stati utilizzati per questa operazione, come riportato dalla stampa, ma destinati dall’amministrazione regionale ad altre scelte strategiche; l’acquisizione della sede e la partenza del progetto con l’Università pertanto sono stati finanziati interamente con fondi Regionali e lo stesso Consigliere e candidato sindaco Alessandro Basso si è speso personalmente e con successo perché si riuscisse a concludere nella maniera migliore il trasferimento dell’Università” proseguono Buna e Polesello.

“Giusto oggi evidenziare l’importanza della Regione, senza la quale non si sarebbe potuti giungere a questo traguardo storico per Pordenone” concludono i consiglieri regionali.