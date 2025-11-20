Viabilità, parcheggi gratuiti nella fascia 13-14

PORDENONE – La Giunta comunale ha approvato la delibera che introduce la gratuità della sosta nella fascia oraria 13:00–14:00.

Una misura pensata per promuovere la vitalità del commercio urbano, agevolare lavoratori e cittadini durante la pausa pranzo senza influire su una corretta rotazione degli stalli.

La nuova regolazione entrerà in vigore dal 1° dicembre 2025, per consentire l’adeguamento della segnaletica, dei parcometri e dei software delle app utilizzate per il pagamento della sosta.

A seguito della delibera, gli orari della sosta a pagamento saranno:

•

dal lunedì al venerdì: 8:00–13:00 e 14:00–19:00;

•

sabato: 8:00–13:00 e 14:00–18:00;

•

festivi esclusi, nei quali la sosta resta gratuita.

Il sindaco Alessandro Basso ha dichiarato: “L’introduzione della sosta gratuita nella fascia 13:00–14:00 non è soltanto un intervento utile e concreto: è una promessa della campagna elettorale che oggi si trasforma in realtà. Lo avevamo detto e oggi lo facciamo. Questo per me è un punto fondamentale: la credibilità di un’amministrazione passa dalla capacità di tradurre gli impegni presi in atti amministrativi che migliorano la vita delle persone. Questa misura ha un duplice valore.

Da un lato semplifica la quotidianità di lavoratori, famiglie e cittadini che vivono il centro nelle ore più frenetiche della giornata, offrendo un’ora di sosta gratuita in un momento in cui anche pochi minuti fanno la differenza. Dall’altro, rappresenta un sostegno concreto al tessuto commerciale del centro, perché incoraggia le persone a muoversi, entrare nei negozi, fermarsi nei bar e nei ristoranti senza il pensiero del parcheggio”.

Al Sindaco Basso si associa l’Assessore Diomede che segnala come l’Amministrazione abbia “lavorato, unitamente a GSM, affinché questa scelta non compromettesse la rotazione degli stalli, perché un centro vivo è un centro accessibile e ordinato. Ecco perché la misura è calibrata, equilibrata e pensata con attenzione agli effetti reali sulla città”.

Il primo cittadino, tuttavia, amplia l’orizzonte delle scelte: “questa delibera si inserisce in una strategia più ampia: riportare le persone in centro, rendere Pordenone più semplice da vivere, più accogliente e più dinamica. È l’inizio di un percorso che porterà ad altri interventi orientati alla qualità della vita, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione delle attività economiche locali. Mi preme evidenziare, inoltre, come con GSM si sia aperto un tavolo di lavoro relativo al parcheggio Vallona realizzando diverse ipotesi progettuali in un’ottica di ampliamento dello stesso, recependo una soluzione che ci avvia all’allargamento dell’area di sosta retrostante.

Gli Uffici comunali stanno lavorando alla definizione del progetto e degli aspetti urbanistici connessi allo stesso; contiamo di realizzare, in particolare, circa venti nuovi stalli a raso senza alcuna compromissione del verde presente in zona. Desidero ringraziare in primis l’Assessore Diomede che in questi mesi ha seguito la questione oltre agli uffici che stanno lavorando all’adeguamento operativo e che garantiranno l’avvio della misura nei tempi prestabiliti. Continueremo a mantenere gli impegni presi con i cittadini, perché è così che si costruisce fiducia e si fa crescere la nostra Pordenone.”