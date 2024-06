“Violenza di genere: come chiedere aiuto?”. Progetto Voce Donna e Ascom-Fipe

PORDENONE – La violenza contro le donne non può essere affrontata solo con strumenti normativi ma richiede campagne informative e la partecipazione corale della società affinché si possa rendere sempre più efficace l’azione di prevenzione.

Si può combattere il fenomeno della violenza di genere – ormai diventato strutturale in Italia – con un impegno “a monte” che si concretizza attraverso un piano concertato di formazione, informazione ed educazione che coinvolge la società.

Si intitola “Violenza di genere: come chiedere aiuto?” il nuovo progetto curato da Voce Donna che, oltre alle competenze specifiche come CAV (centro antiviolenza), con questa iniziativa punta a sviluppare una nuova cultura e una (in)formazione diffusa fra le cittadine e i cittadini creando una rete di consapevolezza diffusa.

La particolarità del progetto “Violenza di genere: come chiedere aiuto?” consiste nel coinvolgimento delle categorie professionali pordenonesi ed attiene proprio ad un approfondimento formativo sul tema delle diverse forme di violenza contro le donne pensato e “tagliato su misura” per ciascuna delle realtà professionali coinvolte.

Infatti, le modalità di informazione utilizzate avranno modalità diverse perchè partono da richieste espresse dagli stessi aderenti.

Ciascuna delle categorie, infatti, darà il via all’organizzazione di specifici corsi formativi dedicati ai propri associati con la collaborazione delle Operatrici di Voce Donna.

Punto comune per tutti, uomini e donne, il lavoro di informazione mirato a individuare e intercettare le situazioni di potenziale pericolo riconoscendo i segnali e partecipando in ogni ambito, attivamente e consapevolmente, alla crescita di una società rispettosa della parità di genere. Inoltre, nel corso degli incontri saranno fornite le indicazioni su come chiedere un aiuto contro le diverse forme di violenza partendo dai casi di emergenza.

Ad aprire il cammino saranno Terziario Donna di Confcommercio, Ascom-Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), quindi la categoria dei Medici che da subito, sono scesi in campo e hanno voluto partecipare all’iniziativa, consapevoli che, per lo sviluppo di una cultura contraria alla violenza di genere, sia necessario prima di tutto, essere formati.

APPUNTAMENTI DI IN-FORMAZIONE

Coinvolgeranno associati/e di categoria in un momento formativo della durata di due ore (che potranno essere replicate) durante le quali le Operatrici di Voce Donna inquadreranno il tema della violenza di genere, della cultura di genere e degli strumenti di tutela delle vittime per diffondere e incrementare i livelli di sicurezza delle donne clienti, titolari e lavoratrici.

Verranno illustrate tutte le forme di violenza che coinvolgono le donne – anche quelle meno riconosciute – evidenziando i numeri telefonici da contattare, gli strumenti più efficaci e rapidi per comunicare con le Forze dell’Ordine oppure le realtà coinvolte su questo fronte.L’incontro avrà un focus incentrato sui punti di riferimento a disposizione delle donne in difficoltà o in pericolo.

PIEGHEVOLE “COME CHIEDERE AIUTO?”

Il progetto comprende anche la stampa e la diffusione di un pieghevole cartaceo di piccole dimensioni che sarà distribuito negli Esercizi Pubblici e Alberghi della città e in altri luoghi sensibili dove si potranno trovare tutti i riferimenti e i numeri di telefono e i luoghi nei quali chiedere aiuto.

Semplice, comodo da infilare in borsa e in tasca con l’ultima pagina facilmente staccabile e con i numeri telefonici legati al Centro Voce Donna sul territorio pordenonese e friulano.

Il progetto “Violenza di genere: come chiedere aiuto” si concluderà il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In quell’occasione sarà presentato un report finale che raccoglierà i dati e gli esiti delle diverse azioni messe in campo dalle categorie professionali coinvolte.

Il progetto è curato da Voce Donna con il sostegno di: Ascom-ConfcommercioTerziario Donna e Fipe, In Prima persona, L’Istrice

L’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri

Asfo Friuli Occidentale.

Con il patrocinio di: Comune di Pordenone-Assessorato alle Pari Opportunità

Commissione di Pari Opportunità di Pordenone

Consigliera di Parità di Area Vasta