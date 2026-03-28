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Weekend in Fiera a Pordenone: Ecocasa cresce e debutta PetShow Nordest

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Alla Pordenone Fiere si apre un fine settimana ricco di eventi con due manifestazioni in contemporanea sabato 28 e domenica 29 marzo.

Da un lato torna Ecocasa, il Salone dedicato alla ristrutturazione e al risparmio energetico (padiglioni 7-8-9, ingresso Nord), che si presenta con numeri in crescita: 98 aziende presenti e un aumento del 20% degli espositori rispetto al 2025. In fiera, visitatori e professionisti trovano soluzioni per la casa, dalla progettazione agli impianti energetici, con focus su sostenibilità e innovazione: fotovoltaico, bioedilizia, serramenti e sistemi di riscaldamento efficienti. L’evento si rivolge sia ai privati interessati a ristrutturare o costruire, sia agli operatori del settore in cerca di aggiornamento.

In contemporanea debutta PetShow Nordest, nuova manifestazione dedicata agli animali da compagnia (padiglioni 1-2-3, ingresso Sud), nata dalla collaborazione tra Pordenone Fiere SpA e CremonaFiere SpA. Su quasi 10.000 mq di esposizione, l’evento punta a diventare un riferimento per gli appassionati del mondo pet, con stand, attività ed eventi per tutta la famiglia.

Protagonisti saranno gli animali: cani e gatti di diverse razze, oltre 200 conigli per la rassegna Cunicola Expo, uccelli ornamentali e rapaci, ma anche cavalli, alpaca e piccoli roditori. Accanto all’esposizione, un ricco programma con dimostrazioni di agility, pet therapy, attività educative e prove delle unità cinofile, per valorizzare il rapporto tra uomo e animale.

Un doppio appuntamento che unisce casa e tempo libero, offrendo ai visitatori un’esperienza completa tra innovazione, sostenibilità e passione per gli animali.
Per entrambe le manifestazioni padiglioni aperti dalle 10.00 alle 19.00.

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